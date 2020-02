"Actualmente Amozoc ha sufrido por colapsos en drenajes sanitarios, no solo por la mala construcción en alguno de ellos, sino porque la mayoría cuenta con más de cuarenta años de instalación; el mal uso, la sobrepoblación y la falta de mantenimiento han causado que estos lleguen al final de funcionamiento", expuso el edil, Mario de la Rosa Romero durante el arranque de los trabajos para el mejoramiento de la red de drenaje sanitario en el lugar.



Tras escuchar las demandas de vecinos de diversas colonias de la cabecera Municipal, el alcalde de Amozoc emprendió estos trabajos de infraestructura básica con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, "este es un servicio de necesidad básica y no puede dejarse al olvido debemos localizar las calles que ahora están en malas condiciones, mismas que ya no cuentan con drenaje por su ruptura o desgaste; mejoraremos este servicio y evitaremos focos de infección, además de brindar más y mejores servicios".



Con maquinaria y a través de la dirección de obra pública, cambiaran la tubería de drenaje saniario en la calle 5 Oriente perteneciente al barrio Santo Angel, ya que esta no cuenta con la capacidad suficiente para brindar dicho servicio. Esta calle conecta a dos colonias y ya no se obstruirá continuamente.



También se puso en marcha el cambio de tuberías de drenaje sanitario en la calle 12 sur dentro de la colonia San José la Laguna, esta instalación al igual que otras ya no tiene el funcionamiento correcto.



Ambas ya cuentan con más de 40 años de servicio público, ahora el Ayuntamiento colocara tubería nueva y construira nuevos registros de visita.



Aunado a estos trabajos y proyectando a futuro también se hará una reestructuración en las líneas para que se amplíen estos servicios.