La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México informó que, “hasta el momento ninguna persona ha presentado una solicitud formal para demandar el pago” de la recompensa ofrecida tras el secuestro y feminicidio de la pequeña Fátima.

“Con relación a la recompensa ofrecida por la FGJ-CDMX, tras la desaparición y muerte de una menor de edad, se informa que hasta el momento ninguna persona ha presentado una solicitud formal para demandar el pago de la misma”, publicó en su cuenta de Twitter.

En caso de que alguien solicite dicha recompensa, la Fiscalía capitalina “se apegará a los lineamientos establecidos en el acuerdo emitido para tal efecto”, subrayó.

Ofrecen recompensa

Tras el secuestro y feminicidio de la pequeña Fátima, quien fue abandonada dentro de una bolsa en la alcaldía Tláhuac, la FGJ de la Ciudad de México ofreció una recompensa de 2 millones de pesos a quien proporcionara información que llevara a dar con el paradero de la secuestradora de la pequeña.

Tía de presunto feminicida de Fátima lo denuncia

Irma Reyes, tía de Mario “N”, denunció a su sobrino y a su esposa, luego de que supo que eran buscados por la Fiscalía capitalina, tras lo que ambos fueron detenidos en la colonia Isidro Fabela, en el Estado de México.

Sin embargo, Irma aseguró que no pedirá la recompensa ofrecida por Mario “N” y Galdis Giovana “N”.

"Yo no quiero lucrar, jamás he pedido dinero ni quiero. No es que no lo necesite, pero no quiero lucrar. Lo que tengo temor es de las represalias. Ese es mi temor porque vivo sola con mi compañera. Su familia de él [Mario] nos tiene bien ubicadas. Yo no quiero ninguna recompensa: quiero que se haga justicia divina y de la Tierra”, declaró el programa de Azucena Uresti en Fórmula.