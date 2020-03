El profesor de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) Juan Antonio Le Clercq Ortega llevó a cabo la presentación del libro “Rebuilding Sate Institutions. Challenges for Democratic Rule of Law in Mexico”, del cual es co-editor.

Esta obra literaria retrata al México contemporáneo que se enfrenta a una compleja crisis de violencia e inseguridad con altos niveles de impunidad y la falta de un estado de derecho efectivo.

Durante la presentación de dicho libro se contó con la presencia de grandes expertos en la materia.

La charla comenzó con Sergio García Ramírez, docente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien expresó que este es un libro de un panorama muy extenso y completo acerca del estado de derecho y sus implicaciones en diversos ámbitos.

“Después de la lectura del libro queda una amarga sensación de que estamos mal, que no estamos bien encaminados, de que hay muchos problemas. Todo el libro mira hacia al futuro, en sus distintas vertientes, pero si las cosas siguen como van según el propio libro ese futuro es complicado. El nombre mismo del libro sugiere que el estado de derecho se ha deteriorado, y que es necesario reconstruirlo”, explicó.

También se contó con la presencia de Luis Daniel Vázquez, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede México, quien expresó que “el texto está dividido en tres partes, tiene por un lado el concepto de estado de derecho, luego una segunda parte que se llama explicando la fragilidad del estado de derecho en México que pretende ser un diagnóstico, y efectivamente ahí todos caemos un poco en pena, porque el diagnostico no es bueno, todas las mediciones nos dicen que América Latina está en último lugar y si bien México no es el último, pero si está entre los últimos lugares; y la última parte es sobre las reformas estructurales, los desafíos para la implementación y cómo le hacemos para construir un verdadero estado de derecho”.

Si bien el libro, tiene una carga académica muy marcada, también tiene la participación de organizaciones de la sociedad civil que han estado vinculadas con procesos de construcciones de mecanismos de evaluación de intervenciones específicas, explicó Le Clercq, “tenemos un capitulo donde participa world justice project que discuten su metodología para medir el estado de derecho y también tenemos la colaboración de México Evalúa”.

Por su parte, María Novoa explicó que el libro compila una serie de ensayos que busca converger en tres elementos: “en cómo estamos entendiendo el estado de derecho, igualmente, qué problemas específicos deberíamos abordar en esa definición y que se podría hacer social y legalmente para establecer o restablecer un equilibrio en el país. Desde el inicio se plantea que hay una ausencia del estado de derecho en México, pero en el caso particular del país, el estado de derecho es una aspiración”, remató.

Durante su intervención, el coeditor, José Pablo Abreu Sacramento agradeció a Springer y la UDLAP, específicamente a los estudiantes que apoyaron en el proceso de traducción y revisión, “como estudiantes espero les haya dejado un aprendizaje este proceso”.

Por otro lado, explicó: “lo que me deja el libro, es que podemos haber invertido dinero en nuevas instituciones, gastado mucho tiempo, pluma y esfuerzo para aprobar reformas, pero nos hemos olvidado en reforzar otra parte importante de este juego, que es la sociedad. La ciudadanía denuncia sólo el 7 por cierto, y si los mexicanos no estamos participando para fortalecer el estado de derecho, no podemos disfrutar de esos bienes o traer ese bien común”.

Finalmente, al culminar la participación de los invitados, Le Clercq Ortega, explicó que después de los dos años de arduo trabajo y grandes retos, este libro lo deja muy satisfecho, gracias también a la calidad de los colaboradores.

Publicado por la editorial Springer, este libro hasta el momento está solo disponible en versión electrónica, pero en los próximos meses saldrá también en versión impresa.