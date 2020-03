En Puebla no se tienen registros de personas portadoras de coronavirus, informó la Secretaría de Salud Federal, institución que realizó seis pruebas a pacientes descartando la enfermedad; sin embargo, las dependencias de gobierno están en alerta, por medio del Comité de Vigilancia Permanente instalado el pasado viernes, que encabeza el gobernador, Miguel Barbosa.

El reporte consultado por Intolerancia Diario que se emitió este fin de semana, refiere que "en seguimiento a la búsqueda intencionada de posible circulación de SARD-CoV2 en el país, se han analizado 125 muestras de IRAG negativas a influenza y a otros virus respiratorios, provenientes del Sistema de Vigilancia Epidemiología Influenza, cuyo resultado fue negativo para SARS-CoV-2", cita.

Además de las seis muestras de pacientes poblanos, se realizaron dos en Baja California; uno en Baja California Sur; once en la Ciudad de México; uno en Chiapas; uno en Coahuila; uno en Colima; cuatro en el Estado de México; uno en Guanajuato;uno en Guerrero; 33 en Hidalgo; tres en Jalisco; 18 en Michoacán; uno en Morelos; 22 en Nuevo León; tres en Oaxaca; dos en Querétaro; uno en San Luis Potosí; nueve en Sinaloa; uno en Tamaulipas y tres muestras más en en Veracruz.

De acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud Federal, hasta la tarde de este domingo se confirmó un caso más en Chiapas, con ello suman cinco casos confirmados de esta enfermedad en el país; además hay otros ocho casos sospechosos con la enfermedad.

"Como resultado de la mejora en la oportunidad diagnostica y derivado de la transferencia de la técnica para identificación del SARS-Cov-2 por el InDRE a los laboratorios estatales de salud pública LESP y laboratorios de apoyo a la vigilancia epidemiológica (LAVE), Oaxaca, San Luis Potosí y Guanajuato, el día de hoy procesaron los casos sospechosos, resultando negativos", se informa.

Extremar higiene

La Secretaría de Salud Federal también exhortó por medio del comunicado a las familias a que extremen higiene, para evitar el contagio de enfermedades respiratorias, por ello la importancia de lavar las manos frecuentemente o utilizar gel anti bacterias con 70 por ciento de concentración de alcohol, además se toser y estornudar tapando la boca, con pañuelos desechables.

"No tocarse la cara, la nariz, la boca y los ojos con las manos sucias. Limpiar y desinfectar superficies yY objetos de uso común en casas, oficinas, sitios cerrados, transporte público o reuniones", se informó.

Gobierno de Puebla preparado

Este domingo, el gobernador, Miguel Barbosa, informó que en Puebla, las dependencias de salud y educación están preparadas para atender casos por esta enfermedad, pero reiteró que se han activado protocolos de cuidado para prevenir la enfermedad.

El mandatario local convocó a la ciudadanía a no alarmarse y a seguir en todo momento las recomendaciones de las instituciones de salud para evitar contagios, "no hay que alarmarnos en el país, hay que poner en marcha todos los protocolos relacionados con este asunto, hay que prepararnos ante cualquier circunstancia que pudiera presentarse, a qué me refiero con prepararnos, pues con información, protocolos por parte de las instituciones de salubridad y hay que adquirir medicamentos relacionados con las enfermedades respiratorias y hay que sin duda mantener la calma, la confianza y actuar con mucha responsabilidad", refirió.

El pasado viernes, las autoridades estatales instalaron el Comité de Vigilancia Permanente, por lo que todos los días habrá reuniones y con ello prevenir y atender sospechas de coronavirus; además por órdenes del jefe del Poder Ejecutivo Estatal se realizará una campaña de difusión permanente en las instituciones educativas y a nivel general, para que las familias tomen sus precauciones.

Arrecian limpieza en instituciones educativas

El secretario de educación, Melitón Lozano Pérez, refirió que a partir de este lunes, se reforzarán las medidas de higiene en las escuelas, incluso se realizará la invitación a las asociaciones de padres de familia para que ayuden a la limpieza general de las instituciones para evitar riesgos.

Como se dijo el pasado viernes, además de las medidas de sanidad que se tomen en las escuelas, a partir de este lunes se reforzará en la enseñanza de la enfermedad por medio de materias como química, historia y biología para que los alumnos asuman la importancia de prevenir la enfermedad.

"Se instrumentará como un tema de análisis en las materias, esto es sumamente importante, entonces en los salones de clase el maestro de historia dejará como trabajos que se analicen la historia de esta enfermedad; el maestro de bología analizará las medidas de prevención, en cuando a la nutrición y alimentación; el maestro de química analizará la constitución del virus y de esta forma se lleva a cabo lo que estamos pretendiendo en Puebla, una educación de calidad pertinente", detalló.

Las autoridades han reiterado que en el estado se cuenta con 10 inspecciones sanitarias, en tanto que por medio de los Centros de Salud y Hospitales el personal médico y de enfermería estará pendiente para prevenir la enfermedad y para atender los casos sospechosos de coronavirus.