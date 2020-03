El número de escuelas públicas, cuántas nuevas viviendas se requieren, la cantidad de agua que se necesita y hasta cuántos alimentos se cultivan tienen que ver con el censo de población que inicia este lunes en todo el país.

Se trata de un conteo que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para medir las características básicas de la población que permite hacer políticas públicas específicas en cada región geográfica.

De acuerdo con el INEGI, el primer conteo poblacional en México se realizó en la época prehispánica. Y ahora, en el 2020 se llevará a cabo el primer censo 100% tecnificado.

“En el censo se encuentra el ADN de las políticas públicas y privadas de este país. Es un instrumento estadístico con alcances de una década”, señala Edgar Vielma Orozco, director general de estadisticas sociodemograficas.

El funcionario del INEGI apunta que “las formas de gobernanza depende del censo, porque en un estado democrático se necesitan distritos electorales y para tener distritos electorales se necesita el conteo de la población por legislación”.

El censo inicia tres años antes con una consulta pública donde se anuncia lo que va a medir el censo en los 5 cuestionarios que incluye: el cuestionario básico, que se aplica a todas las viviendas; el ampliado, que se aplica a una muestra de 4 millones de viviendas; un cuestionario de entorno urbano; un cuestionario de entorno rural y un cuestionario de asistencia social.

Edgar Vielma explica que éste “es el primer censo que es 100% tecnificado, es decir que desde el inicio hasta el final va a pasar por instrumentos tecnológicos, empezando porque la información se va recopilar en dispositivos móviles, también se va a poder participar vía internet o telefónica”.

¿Cómo se realiza el Censo?

Se encuentre o no se encuentre a una persona en el domicilio, el encuestador del INEGI pegara en el exterior de la vivienda un código QR.

“Ese código va a permitir la construcción de un verdadero inventario nacional de inmuebles y viviendas, nos va a permitir darle seguimiento a la participación”, dice Vielma Orozco.

Pero si a la tercera visita nadie recibe al encuestador, entonces dejará una carta invitación que incluye ese código QR para que en los próximos dos días se conteste por teléfono en el 800 111 46 34 o en la página censo2020.mx

Vielma Orozco, señala que antes solamente se podía contestar el cuestionario con un entrevistador, “pero ahora ya no hay excusas”.

De hecho, si no quieres ayuda de un encuestador puedes pedirle desde el inicio que te proporcione la carta invitación para contestar el cuestionario por tu cuenta en lo siguientes 2 días.

Participar es obligatorio y si no lo haces te pueden multar

Por Ley, todas las personas que viven en el país deben sumarse a este esfuerzo, Vielma Orozco asegura que la información que se le provee al INEGI es de carácter confidencial y nadie podrá solicitarla. “ La Ley del INEGI es rígida, aunque lo pida autoridad judicial o hacendaria, no es posible entregar información”, dice.

La Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica también señala que quienes se nieguen a proporcionar datos, o den datos falsos, incompletos o incongruentes serán considerados infractores.

Vielma Orozco explica que estas acciones implican una sanción económica de 5 a 500 salarios mínimos, lo que representa una multa que va desde los 500 hasta los 51 mil pesos. Por obstruir la entrada a algún funcionario del INEGI a una comunidad la multa podría ser de hasta un millón de pesos.

Pero de acuerdo con Vielma Orozco, la participación no es un problema pues “México es un referente a nivel de participación censal en el mundo. En el censo del 2010 el 99% de las viviendas participaron”.

“El mejor censo es aquel en el que tenemos una participación activa de la sociedad pero sobre todo esa participación se realiza con veracidad. Nosotros no le apostamos a la sanción, sino al diálogo y a explicarle a la población el porqué es relevante su participación”, dice Vielma Orozco.

Primer censo en Inglés, Francés y lenguas originarias

Para levantar el censo, el INEGI contrata personal originario de las propias comunidades. En el caso de los pueblos originarios o comunidades indígenas se cuenta con la participación de entrevistadores que además de su lengua hablan español.

Además, también se realizó un cuestionario en Inglés y en Francés.

Es el primer censo que se levanta considerando lenguas extranjeras.

¿Cómo identificó al encuestador?

Las y los entrevistadores del INEGI cuentan con tres elementos de identificación: una credencial oficial de la dependencia, un chaleco, una mochila y una gorra con logotipo del operativo y del Instituto.

Para verificar que la persona que visite tu domicilio es un entrevistador del INEGI, el Instituto cuenta con un verificador en su página web. Con el nombre y el folio que aparezcan en su credencial podrás corroborar la identidad del funcionario.

Identifica a nuestro personal ⁦@INEGI_INFORMA⁩ que participa en el levantamiento del #Censo2020mx. Deben portar una credencial institucional grande (10x14 cm) como la que se muestra en la imagen (anverso y reverso) con su fotografía y un holograma. pic.twitter.com/QmZbffLKID — Julio A. Santaella (@SantaellaJulio) March 2, 2020

También se puede verificar su identidad a través del número telefónico 800 111 46 34. Sólo tienes que tener a la mano los datos que el entrevistador porta en su credencial.

Protocolos para cuidar la seguridad de la población y de los encuestadores

El director general de estadísticas sociodemográficas del INEGI explica que existen protocolos de seguridad para cuidar la seguridad de la población y de los encuestadores.

“Nosotros no vamos ir a tocar la puerta para que nos dejes entrar a tu vivienda y esto es parte del protocolo para cuidar la seguridad de nuestros encuestadores. Tienen instrucción de no entrar a los inmuebles, y mucho menos de no andar solicitando la entrada”, señala.

Por otro lado Edgar Vielva Orozco también asegura que los encuestadores portan “unos rastreadores que nos permiten saber con toda precisión donde estuvieron, así como un botón de pánico para pedir ayuda”.

“Tenemos protocolos específicos en zonas de riesgo que no solo incluyen a la delincuencia, sino también ataques de fauna o riesgos del terreno. Y ya tenemos protocolos de cómo vamos a actuar en ciertas zonas”, asegura.

