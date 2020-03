De no haber cambios, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Mónica Rodríguez Della Vecchia encabezará a partir del 15 de marzo la presidencia de la Mesa Directiva, ya que por acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, este espacio sería rotativo para los Grupos Parlamentarios y le corresponde a esta fuerza política asumir esta posición.

Aunque la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, anunció que en próximos días habrá una reunión con las y los legisladores para abordar este tema, ya que le corresponde al este partido asumir esta posición en el Poder Legislativo, lo cierto es que fue un punto planteado con el dirigente nacional, Marko Cortés Mendoza, a efecto de que se abra el paso a Oswaldo Jiménez López para que asuma la coordinación del Grupo Parlamentario.

La Ley Orgánica del Poder Legislativo es superior a cualquier estatuto partidista y en su articulado se especifica que la coordinación de cada grupo parlamentario debe ser un acuerdo que se notificará a la Junta de Gobierno y Coordinación Política; sin embargo, la líder estatal del albiceleste, Genoveva Huerta Villegas criticó que no se respete su orden en el cambio de coordinación.

“Puebla es de los pocos estado que todavía tiene este tema de la ley orgánica donde terminan metiéndose en la vida interna de los partidos, nosotros lo hemos dicho que Oswaldo Jiménez es nuestro coordinador y ya estaremos platicando con los diputados y con Oswaldo de todos los cambios y posiciones que estará encabezando el PAN; sin embargo, lo que te puedo decir es que nuestros cuatro diputados locales y nuestra diputada federal, Vero Sobrado están haciendo un excelente trabajo”, dijo la líder estatal del albiceleste.

Confirma presidente de la Jugocopo posición para el PAN

Entrevistado por separado, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, confirmó que este martes se comienza con el análisis de las y los diputados quienes asumirán la Mesa Directiva a partir del 15 de marzo, por lo que al PAN corresponde la presidencia.

Reiteró la coordinación de los Grupos Parlamentarios recaen en quien determinen las y los diputados del mismo partido, más no es por mandato de las dirigencias estatales partidistas, como lo afirma Genoveva Huerta Villegas.

“Yo le recomiendo a Genoveva Huerta que se asesore y que pregunte a sus abogados, para que no haga este tipo de declaraciones que la hacen quedar mal, el estatuto de un partido no puede quedar por encima de las normas y leyes que rigen al Congreso que es un poder público, se debe poner a leer y asesorarse para no cometer estas pifias y tal vez sí las sabe, pero lo que esta buscando es llamar la atención a como dé lugar”, refirió.

El PAN tendrá que determinar a su propuesta respecto a quien asumirá la presidencia de la Mesa Directiva, el que debe notificarse a la Junta de Gobierno para que se emita un documento al pleno y que al final se vote por los integrantes, quienes a partir del 15 de marzo asumirán esa responsabilidad.

Este martes en la reunión de la Junta de Gobierno se iniciará con el dialogo para la conformación de este órgano legislativo, por lo que el acuerdo será votado ya en el pleno la siguiente semana, es decir, cinco días antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones.

Durante el primer periodo de sesiones asumió este cargo el diputado José Juan Espinosa Torres, del Grupo Parlamentario del PT; continúo Josefina Hernández García; después continuará el PAN y concluirán los diputados con representación minoritaria.