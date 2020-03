Ante los cinco casos confirmados de coronavirus en México por parte de la Secretaría de Salud y el Gobierno de México, el tema sigue causando cierta incertidumbre entre la población, motivo por el que el coordinador de la Clínica Médica de Urgencias de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Eduardo López Villalobos pidió a la población tener calma y no hacer compras de pánico.

En conferencia de prensa dentro de la UPAEP, el especialista señaló que los síntomas del covid-19 o coronavirus, tienen muchas similitudes con las enfermedades virales comunes como dificultad para respirar, fatiga, tos y garganta seca así como ojos llorosos.

Por ello, López Villalobos exhortó a los poblanos a mantenerse alerta ante cualquier síntoma.

“No hay que confiarse porque no solo se tratan de síntomas respiratorios, en algunos casos el paciente puede tener náuseas o diarrea, además de la secreción y goteo nasal, escalofríos y malestar general”.

Dentro de ese marco, el médico de la UPAEP señaló que es fundamental mantener la calma y no hacer compras de pánico ante los casos de coronavirus, pues esto generaría un desabasto importante para quienes requieren algún cubrebocas o gel antibacterial.

López Villalobos recomendó a los poblanos el uso de cubrebocas, pañuelos húmedos o secos para cubrirse cuando alguien estornuda, así como lavarse las manos con frecuencia.

En el caso específico del cubrebocas, el galeno recalcó que este debe ser usado por las personas que están enfermas.

“Los únicos que deben utilizar cubrebocas, la gente que no está enferma no tendría porque utilizarlo porque no le va a servir para gran cosa”.

Hasta el momento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que el coronavirus mantiene en alerta al mundo al registrar casos en 27 países fuera de China como Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Italia, España, México, Brasil, Ecuador y República Dominicana.