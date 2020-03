El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció hoy el cambio de fecha para la venta de los 'cachitos' de la rifa del avión presidencial; esto, tras asegurar que 'no tenía en mente' que la fecha elegida de manera inicial (9 de marzo) coincidía con el paro de nacional de mujeres.

En su acostumbrada rueda de prensa matutina, el mandatario nacional señaló: "Yo ni me di cuenta, ni tenía en mente que el lunes (9 de marzo) era lo del paro que se promueve del movimiento feminista, y por eso dije aquí que se iban a empezar a distribuir los boletos".

Asimismo, refirió haber recibido una ola de críticas y ofensas, por dicha decisión, y acusó 'al conservadurismo' de estar detrás de estos reclamos:

"De repente, en redes sociales, un grupo vinculado a un partido, se ofenden; que por qué van a empezar a distribuirse los boletos,... además, hasta groseras. Entonces, no, no, no va a ser el lunes... el martes, o el miércoles... No se puede caer en ninguna provación. El conservadurismo está muy irritado, muy molesto por esto".

Cabe recordar, fue este martes que López Obrador reveló que los 'cachitos' para la rifa del avión presidencial estarían disponibles, a partir del próximo 9 de marzo, fecha prevista para el paro de mujeres en todo el país.