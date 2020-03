Tornados, lluvias torrenciales, sequías, huracanes, nevadas intensas y otros fenómenos meteorológicos extremos se presentan cada vez con mayor intensidad y frecuencia en todo el mundo.

El cambio climático y los impactos de gran magnitud que conlleva, representa una amenaza civilizatoria, calificó recientemente el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres.

“Es urgente que la sociedad tome conciencia, puesto que los gobiernos del mundo no están haciendo lo suficiente para evitar las consecuencias catastróficas del cambio climático. Es necesario darnos cuenta de que el cambio climático no es solamente un problema ambiental más, se trata de una crisis civilizatoria. No es asunto de filantropía o altruismo para ayudar a los osos polares, sino una lucha por las condiciones de existencia y de calidad de vida en un planeta que se degrada rápidamente” explica Luis Fernández Carril, catedrático del ITESM.

Muchos de los impactos del cambio climático son ahora inevitables y la temperatura promedio del planeta sigue en aumento haciendo el problema cada vez más complejo y los impactos de mayor magnitud.

“Es necesario para un ciudadano común, no sólo disminuir su huella ecológica, sino que, de forma más importante, es necesario que presione a los gobiernos locales, estatales y federales para que incrementen su nivel de ambición climática. También la sociedad debe exigir al sector privado a tomar acciones significativas de sustentabilidad. Muchas veces como consumidores nos volvemos cómplices de empresas ecocidas sin saberlo. Concientizarnos es dejar de apoyar las malas prácticas ambientales corporativas y presionarlas a un modelo de desarrollo sustentable”, reconoció Fernández.

México es un país vulnerable al cambio climático y países de América Latina se encuentran en la misma posición, por lo que es necesario establecer medidas de adaptación de forma urgente.

Ante este problema que exige la atención inmediata del mundo, el Tecnológico de Monterrey ha emprendido acciones para dar respuesta inmediata a temas de sustentabilidad y estrategias de adaptación ante la emergencia climática que vivimos.

Comprometido con esta situación, en diciembre de 2019, el Tecnológico de Monterrey firmó la Declaración de Emergencia Climática de Instituciones de Educación Superior para dedicar todos los esfuerzos para atender esta grave crisis.

En el marco de esta declaratoria de emergencia climática, los días 5 y 6 de marzo, se realizará el Tercer Simposio de Adaptación al Cambio Climático en Latinoamérica, organizado por el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla y la Universidad HAW Hamburg de Alemania.

En el evento se contará con la participación de expertos internacionales y nacionales en cambio climático que participarán en conferencias magistrales y mesas de discusión como las siguientes:

Conferencia magistral de apertura. “Eventos hidrometeorológicos extremos en América Latina. Ocurrencia, número de muertos, total de personas afectadas, exposición y factores de vulnerabilidad” del doctor Gustavo Nagy, de la Universidad de la República, Uruguay y autor líder del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC).

Conferencia magistral: “La importancia de las soluciones basadas en la naturaleza para el cumplimiento de la Agenda 2030” del maestro Gerardo Arroyo O’Grady, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

“Hacia la sustentabilidad en el Tec” con Cynthia María Villarreal Muraira y José Antonio Torre, quienes hablarán de las iniciativas para atender la emergencia climática y transitar a la sustentabilidad en el Tecnológico de Monterrey.

Conferencia de cierre del evento: “De la Academia a la acción climática”, el también integrante del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC), Fernández Carril

Además de estas conferencias, también se desarrollarán las sesiones:

Implementación de la adaptación al cambio climático en áreas y comunidades rurales, ciudades, países ya través de programas de extensión.

Adaptación al cambio climático, resiliencia e impactos.

Cambio climático y agricultura.

Información, comunicación, comunicación, educación y formación sobre el cambio climático.

En la inauguración a las 9:00 horas de este 5 de marzo estará presente Santiago Creuheras Díaz, Subsecretario de Gestión Ambiental y Sustentabilidad Energética de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Puebla.

El evento es abierto a la comunidad universitaria y al público en general, previo registro en la página web.

Al término de las conferencias los expertos dedicarán tiempo para atender a los representantes de los medios de comunicación.