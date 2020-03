El gobernador, Miguel Barbosa, advirtió que mientras en la entidad prevalezca el machismo y el patriarcado los feminicidios continuarán, además refirió que en la entidad no hay impunidad respecto a estos casos pues en todos se siguen carpetas de investigación, por medio de la Fiscalía General del Estado (FGE) y se atrapa a los responsables, que en muchas ocasiones son cercanos a las víctimas.

En el marco de la Primera Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para la Igualdad de Hombres y Mujeres, el jefe del Poder Ejecutivo refirió que “en Puebla es un estado donde la violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres es muy marcada, muy pronunciada, es preocupante, es producto de una sociedad que como en todo el país se descompuso, que tenemos que combatir las causas, pero en Puebla no hay impunidad, acá en Puebla si hay un feminicidio, hay un feminicida en la cárcel, no hay feminicidios que no estén siendo sancionados y aquellos que están aún sin sanción estamos en proceso de encontrar a sus responsables”, refirió.

El gobierno de Puebla, dijo el mandatario local, ha cumplido con las 45 recomendaciones emitidas y las 159 observaciones, respecto a la alerta de género; sin embargo, reiteró que la violencia de género es un asunto que se debe erradicar desde la sociedad en su conjunto.

Durante el evento, el mandatario local refirió que él apoya los movimientos feministas, incluso refirió que tanto su esposa, Rosario Orozco Caballero, como su hija, han emprendido luchas en contra de la violencia y el machismo.

El gobernador reiteró que reconoce a las mujeres, pues incluso más del 50 por ciento de féminas trabajan en la administración pública estatal, muchas de ellas en cargos de primer y segundo nivel.