De manera personal, el gobernador, Miguel Barbosa, atendió a los universitarios quienes se plantaron en Casa Aguayo, después de una larga marcha y afirmó que no hay impunidad tras el asesinato de Ximena Quijano, Francisco Tirado, José Antonio Parada, además de Emmnuel Vital, asesinados en Santa Ana Xalmimilulco, Huejotzingo, pues hay tres personas procesadas, previamente detenidas por la Fiscalía General del Estado (FGE).

"El caso de los muchachos no hay impunidad, hay tres detenidos y va ver más, pero ustedes necesitan más seguridad y se las vamos a brindar, salgo a decírselos y estoy esperando a su comunidad. Celebro esta presencia, no me molesta, la celebro, bienvenidos. Cada vez que ha venido una manifestación de cualquier índole he salido a hablar con ustedes, con todos", refirió.

Es la primera vez que un gobernador, después de hace más de ocho años, sale de Casa Aguayo para dialogar de forma personal con manifestantes y en medio de reclamos de "justicia, justicia, justicia", el mandatario local se comprometió a resolver los problemas de inseguridad, pero también pidió el apoyo de la sociedad, pues afirmó que es un trabajo conjunto.

"Vamos juntos a resolver los temas de seguridad, es tema de gobierno y es tema de sociedad, es tema de todos, es tema de todos. A nosotros nos toca toda la responsabilidad institucional, a la sociedad le toca la parte que corresponde. Yo estoy actuando con honestidad y con fuerza, estamos desmontando todo un sistema corrupto, todos tenemos que hacer cosas y no tenemos que esconder.", refirió.

Ante la concentración masiva, en Casa Aguayo de universitarios de la BUAP, UNAM, UPAEP, IBERO, por mencionar algunas casa de estudios, el mandatario local salió junto con el secretario de gobernación, David Méndez Márquez; el consejero jurídico, Ricardo Velázquez; el subsecretario de administración, Pablo Cortés; la coordinadora de prensa, Verónica Velez; así como el secretario de educación, Melitón Lozano, para dialogar con los estudiantes a quienes les dijo que su administración ya emprende acciones para resolver la problemática social.

"No necesito contarlos, son muchos, son miles", dijo el gobernador, ante unos 150 mil universitarios concentrados en Casa Aguayo, y quienes marcharon desde la Avenida Juárez, Paseo Bravo, Reforma, Juan de Palafox y Mendoza, así como Boulevard 5 de Mayo.