La comunidad universitaria y el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, acordaron la creación de una Fiscalía Especializada de Atención a las Comunidades Universitarias; la integración de los universitarios a las mesas de seguridad; además de, la creación de un Comité de Seguimiento y Evaluación y las Políticas Públicas en materia de Seguridad; por mencionar tres de los cinco puntos, esto después de una reunión que se prolongó por más de tres horas en Casa Aguayo, después de la mega marcha universitaria en la capital poblana.

Después de la reunión que llevaron a cabo universitarios con el gabinete estatal de seguridad, el área jurídica y de comunicación, encabezados por Barbosa Huerta; el secretario de gobernación, David Méndez Márquez puntualizó que fueron cinco los acuerdos alcanzados y destacó la contratación de dos mil policías, además del reforzamiento de seguridad en los campus universitarios, para evitar los asaltos de los que constantemente son víctimas los estudiantes.

“La incorporación de las comunidades Universitarias al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, desde donde podrán estar informados y dando seguimiento a los aspectos fundamentales de este tema; reforzar la seguridad en el transporte público, mediante el cumplimiento puntual de los acuerdos para la modernización y seguridad del transporte; así como medidas puntuales que se estarán llevando a cabo para mejorar la seguridad en todos los entornos universitarios; otro compromiso fue el de incrementar sustancialmente el número de policías que se tienen en el estado, así como mejorar las condiciones laborales de los mismos”, explicó.

Méndez Márquez destacó la gran organización de las y los universitarios, quienes desde las 7 horas del jueves salió de diferentes puntos de la capital: Facultad de Medicina, Ciudad Universitaria; Carolino; UPAEP y Avenida Juárez; para marchar por las calles de la capital en exigencia de seguridad y justicia para Ximena Quijano, Antonio Parada y Francisco Tirado, además de Emmanuel Vital, asesinados en Santa Ana Xalmimilulco, hace diez días.

“El gobernador del estado refrendó su compromiso de incrementar sustancialmente el número de policías que se tienen en el estado, así como mejorar las condiciones laborales de los mismos, estamos muy satisfechos por no solo la forma pacífica, civilizada, tranquila, segura con la que se llevó a cabo esta manifestación, no hubo un solo acto que deslegitimará este movimiento, no tenemos el reporte que saliera de este marco de respeto absoluto a la civilidad”, dijo.

El secretario de gobernación, resaltó que la demanda de los estudiantes es escuchada y atendida por la administración estatal, por lo que se comprometió a que la seguridad será una prioridad para el gobierno de Miguel Barbosa Huerta.

En esta reunión, estuvieron el fiscal general del estado, Gilberto Higuera Bernal, así como Héctor Sánchez Sánchez, presidente del Poder Judicial, quienes anunciaron los avances en las investigaciones del multihomicido de los universitarios, el proceso penal a tres personas y el seguimiento a este caso, que afirmaron no quedará impune.

Personalmente, atiende Miguel Barbosa a manifestantes

Ni Mario Marín, ni Rafael Moreno Valle, tampoco José Antonio Gali, destacaron por atender de forma personal a los manifestantes, a diferencia de Miguel Barbosa Huerta, quien atendió a los universitarios plantados en Casa Aguayo, después de una larga marcha, afirmó que “no habrá impunidad”, después de los asesinatos de Ximena Quijano, Francisco Tirado, José Antonio Parada, además de Emmnuel Vital.

"El caso de los muchachos no hay impunidad, hay tres detenidos y va ver más, pero ustedes necesitan más seguridad y se las vamos a brindar, salgo a decírselos y estoy esperando a su comunidad. Celebro esta presencia, no me molesta, la celebro, bienvenidos. Cada vez que ha venido una manifestación de cualquier índole he salido a hablar con ustedes, con todos", refirió.

De Casa Aguayo, el mandatario local salió y dialogó con los estudiantes, quien en medio de reclamos de "justicia, justicia, justicia", se comprometió a resolver los problemas de inseguridad, pero también pidió el apoyo de la sociedad, pues afirmó que es un trabajo conjunto.

"Vamos juntos a resolver los temas de seguridad, es tema de gobierno y es tema de sociedad, es tema de todos, es tema de todos. A nosotros nos toca toda la responsabilidad institucional, a la sociedad le toca la parte que corresponde. Yo estoy actuando con honestidad y con fuerza, estamos desmontando todo un sistema corrupto, todos tenemos que hacer cosas y no tenemos que esconder", refirió.

Ante la concentración masiva, en Casa Aguayo de universitarios de la UAP, UNAM, UPAEP, IBERO, por mencionar algunas casa de estudios, el mandatario local salió junto con el secretario de gobernación, David Méndez Márquez; el consejero jurídico, Ricardo Velázquez; el subsecretario de administración, Pablo Cortés; la coordinadora de prensa, Verónica Velez; así como el secretario de educación, Melitón Lozano, para dialogar con los estudiantes a quienes les dijo que su administración ya emprende acciones para resolver la problemática social.

"No necesito contarlos, son muchos, son miles", dijo el gobernador, ante unos 150 mil universitarios concentrados en Casa Aguayo, y quienes marcharon desde la Avenida Juárez, Paseo Bravo, Reforma, Juan de Palafox y Mendoza, así como Boulevard 5 de Mayo.

La seguridad será una demanda principal de atención en su gobierno, afirmó el gobernador, por lo que este tema será atendido y habrá más resultados, por lo que el siguiente martes, las reuniones continuarán los universitarios para dar seguimiento a este tema.