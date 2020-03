El COVID-19 no es una pandemia por ahora, aunque hay señales muy preocupantes, dijo hoy en Ginebra el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.



El jefe de la OMS expresó su profunda preocupación por la propagación del coronavirus en un creciente número de países con sistemas de salud más débiles en los últimos días.



"Aunque la situación podría ser peor de lo que es en este momento y podría alcanzar el nivel de pandemia, hay países en esta situación que han demostrado que puede ser contenido", dijo el jefe de la OMS en la rueda de prensa diaria y destacó que "no debemos rendirnos sino hasta el último intento".



Hasta esta mañana se habían reportado 95 mil 265 casos de COVID-19 a nivel mundial, incluyendo 3 mil 281 muertes, según la OMS.



El director general de la organización insistió en que la pandemia sólo puede declararse con base en evidencia, la cual todavía no existe.



También elogió a los países que han combatido arduamente la epidemia y señaló que ya han surgido señales y experiencias positivas en relación con el virus.



Además pidió un enfoque integral y enfatizó que debe haber un compromiso político e intervenciones en todos los países para contener el COVID-19.