El Ayuntamiento de Tecali de Herrera a través de la Dirección de Protección Civil Municipal alerta a la ciudadanía en general para la prevención de incendios forestales que pudieran poner en peligro la integridad de miles de personas, así como el daño ambiental que esto genera, dio a conocer el alcalde, Erasto Amador Báez.

En entrevista, Amador Báez informó que apoyo de Protección Civil del Estado, se han impartido pláticas con ciudadanos y autoridades municipales a fin de disminuir el índice de incendios forestales en la región; además, de la realización de brechas cortafuegos, todo ello con el objetivo de estar preparado ante cualquier posible contingencia y poder actuar a tiempo.

“El Gobierno del Estado está trabajando de manera coordinada con municipios como Amozoc, Tepeaca, Cuautinchan, entre otros demarcaciones vecinas en lo que son temas de prevención, como en las acciones que debemos tomar en caso de alguna emergencia, en este caso que se suscitara un incendio forestal en la región que requiera el apoyo de todos para sofocarlo”, refirió.

Expuso también que ante la próxima temporada de lluvias, muchas personas llevan a cabo la quema de pastizales para preparar la tierra para la siembra; sin embargo, algunos de ellos no tienen el cuidado adecuado por lo que el fuego se sale de control y de no actuar a tiempo, se generan los incendios masivos.

Por lo anterior, Erasto Amador Báez recomendó a la ciudadanía en general a evitar encender fogatas, no arrojar cerillos o cigarros encendidos en caminos o carreteras, no tirar o abandonar botellas de vidrio o cualquier otro material combustible “es importante que la gente nos ayude a no quemar basura o residuos traspatio, ya que la incineración de residuos genera accidentes y daños ambientales bastante graves”.

Y recalcó, finalmente, en que de llevarse a cabo la limpia de terrenos, es importante reportarlos a la autoridad municipal al 911 o bien, al número 224 271 4611 para poder realizar brechas guardarraya para que el fuego no se propague.