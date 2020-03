Miedo a quedarse solas o a ser nuevamente agredidas, son los factores que evitan que mujeres violentadas denuncien a sus agresores, en su mayoría sus parejas.

Esa es la constante que se vive en los distintos organismos para la protección de la mujer en municipios conurbados de Puebla, donde llegan a recibir un promedio de seis casos diariamente.

En sendas entrevistas, presidentes municipales y directoras del DIF de San Pedro, San Andrés Cholula, Coronango y Cuautlancingo, coincidieron en señalar que las agresiones a la mujer son una constante.

En cada una de dichas demarcaciones, realizaron eventos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, todas con el objetivo de empezar a cambiar la mentalidad machista y de opresión.

Asimismo en cada Ayuntamiento se preparan para el llamado Día Sin Mujeres, luego de que anunciaron no habrá sanciones para quienes determinen no salir este 9 de marzo.

Violencia política y de género

Durante su mensaje en la conmemoración del Día de la Mujer, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, indicó que inclusive las críticas también son para las alcaldesas más que para los ediles hombres.

“Pareciera que las únicas ineficientes, ineficaces, inútiles, son las presidentas municipales, pero somos 217 municipios y en otros gobiernan y administran hombres”.

#Ahora 💡 La alcaldesa de @SnAndresOficial aseveró que las mujeres deben dejar a un lado los prejuicios y abonar a la sororidad 💜🗣️♀️



Vía @castilloloyo pic.twitter.com/jBQ6vhA5Ki — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) March 8, 2020

“Se nos ve así porque culturalmente la desigualdad e inequidad da como resultado la violencia política y verbal contra las mujeres. Porque en el hombre está socialmente aceptado que sea ineficiente e ineficaz, de un hombre de espera, pero de la mujer no”, sostuvo.

Aseveró que las mujeres deben dejar a un lado los prejuicios y abonar a la sororidad.

“El amor también mata”, asevero al pedir que se tiene que marchar pero con valores que construyan y no con los que desunen y dividen.

“Es un proceso cultural que no va a tener un cambio de un año a otro, sino en generaciones, no se trata de venir a decir hoy vamos a luchar y no vamos a trabajar, no, es de todos los días y no con los diuscursos, sino con las acciones”, sostuvo.

En San Andrés Cholula, solo seis de 53 mujeres violentadas han denunciado en lo que va del año, las que incluso en algunos casos abandonaron el estado ante amenazas de muerte.

La directora del DIF municipal, Gelasia Elias Amaxalt, señaló que se les da el apoyo, pero el miedo es muy fuerte de las mujeres agredidas, quienes temen venganzas o en su caso “quedarse solas”.

“Hemos tenido seis mujeres que han denunciado, inclusive se han retirado de sus hogares, casos donde se tienen que ir del estado, porque han recibido amenazas de muerte por parte de la pareja”, comentó.

El apoyo

El presidente municipal de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila, sostuvo que el Ayuntamiento ha apoyado el movimiento de “Un día sin mujeres” desde un principio.

#EnHilo 👉 El alcalde de @GobiernoCholula, Luis Alberto Arriaga, sostuvo que el Ayuntamiento ha apoyado el movimiento #UnDiaSinNosotras desde un principio ♀️



Vía @castilloloyo 📹 pic.twitter.com/4Tz8vzqf1N — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) March 8, 2020

Inclusive sostuvo que fueron el primer municipio que levanto la mano apoyando el 9 de marzo, por lo que las trabajadoras del ayuntamiento están en libertad de no trabajar, sin sanciones.

“Estamos conscientes de lo que está pasando, somos solidarios con nuestras compañeras que son 73% de más de mil de la plantilla, para que se den una idea de lo que va a pasar el 9 de marzo”, sostuvo.

“No la vamos a pasar bien los hombres sin las mujeres, pero en ese sentido tenemos que solidarizarnos, no vamos a cerrar las puertas”, sostuvo el edil al señalar que por ejemplo en el área de cajas habrá hombres laborando, cuando normalmente lo hacen mujeres.

Asimismo las mujeres policías tienen la libertad, solo que informen a sus superiores de su determinación de manera verbal sin documentos.

-¿Y si no informan?

-Digo, es un tema de orden, si no informan también no habrá sanciones. Queremos ser solidarios en todos sentidos, pedimos que informen para poder cubrir las áreas, en algunas que estarán cerradas, por ejemplo el DIF difícilmente va a poder operar.

Denuncias escasas

En el municipio de Coronango solo un 20 por ciento de las cuatro llamados de auxilio diarios que se registran en promedio, llegan a ser denunciadas ante un Ministerio Público.

Así lo señaló el presidente municipal, Antonio Teutli Cuautle, al hacer hizo un llamado al cambio de mentalidad machista que está muy arraigada en el municipio.

#EnHilo 👉 El alcalde de #Coronango @AntonioTeutliC expuso que sólo el 20 por ciento de los llamados de auxilio llegan a ser denunciadas ante un Ministerio Público.



Vía @castilloloyo 📹 pic.twitter.com/Azo8FWY8Or — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) March 8, 2020

En entrevista luego de la ceremonia de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el edil destacó que este 9 de marzo, podrían no llegar a laborar al ayuntamiento más de 200 empleadas y no habrá sanciones.

“Estamos trabajando porque no tenemos ni el 20 por ciento de los llamados que llegan a ser denuncias. Muchas veces, ya que llega Seguridad Pública y que sabemos que existe violencia, pues la mamá, la esposa, la hija, deciden no denunciar”.

De este modo, señaló el alcalde que debe haber políticas públicas para generar esos valores en la escuela, medios de comunicación, donde se trate el tema de la violencia.

En el municipio de Cuautlancingo, la situación es muy similar, donde el mes pasado hasta 80 mujeres fueron apoyadas por sufrir violencia de parte de sus parejas en su mayoría.

La alcaldesa Guadalupe Daniel Hernández, reconoció que pocas son las que denuncian, sobre todo por cuestiones o agresiones al seno de la familia y con sus respectivas parejas.

“Hay mujeres que han sido agredidas físicamente y verbalmente, son quienes llegan a pedir un tipo de apoyo, para reducirlo debemos estar bien informados, saber cuáles son nuestros derechos”, dijo.

#EnHilo 👉 La edil de #Cuautlancingo, @Lupita_DanielH reconoció que pocas son las mujeres que denuncian, sobre todo por agresiones al seno de la familia y con sus respectivas parejas 🧐



Vía @castilloloyo 📹 pic.twitter.com/pfTb4pIkj4 — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) March 8, 2020

Explicó que en Cuautlancingo existe el Instituto Municipal de la Mujer, por lo que invitó a todas las que lo requieran acercarse al municipio, donde tendrán apoyo.