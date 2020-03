Al presentarse el decálogo de los partidos políticos contra la violencia de género, la exsenadora de la República, Blanca Alcalá Ruiz, advirtió que en el Congreso de hay 36 iniciativas enfocadas a la protección de las mujeres en la congeladora.

La priísta, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, señaló que el escenario complicado que deben enfrentar las mujeres ante el alarmante crecimiento en el número de casos de feminicidios en Puebla.

Sostuvo que el saldo es negativo para las mujeres una vez que Puebla se ubica en el segundo estado a nivel nacional con el mayor número de casos de muertes por razones de género.

Advirtió que hay iniciativas sin dictaminar en el Congreso significará que se está dejando de lado el compromiso con las mujeres.

“Me parece que este día es una buena fecha para hacer un exhorto para que todas estas iniciativas se discutan, se enriquezcan y puedan los dictámenes ser aprobados, que mejor manera de mostrar en los hechos que efectivamente se esta en favor de las mujeres que no sea con discursos sino con iniciativas”.

Alcalá Ruíz demandó a las autoridades gubernamentales refuercen su estrategia de seguridad pública y se desplieguen políticas públicas con enfoque de género para atender esta problemática y se frene la violencia de género así como los feminicidios.

Construyen decálogo

En tanto, dirigentes de nueve partidos políticos presentaron el “Decálogo Feminista contra la Violencia de Género” que será entregado a los titulares de los tres niveles de gobierno, ante las crecientes cifras de feminicidios que han ocurrido en el país, y en particular en el estado de Puebla, en lo que va de 2020.

La diputada local Rocío García Olmedo junto con representantes de los partidos Nueva Alianza (Panal), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), Encuentro Social (PES), Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT), Social de Integración (PSI) y Compromiso por Puebla (CPP), presentó el documento.

Señaló que el documento establece en el primer punto “Las mujeres no estamos más seguras con las fuerzas armadas en las calles”, mientras en el número 2 se indica “Nos queremos vivas (prevención)”, y el 3 es “Todos los derechos para todas las mujeres y las niñas”.

Mientras en 4 se pide acabar con la impunidad en delitos de violencia de género, seguido del 5 que es la Alerta Nacional de Violencia de Género, mientras el 6 es el homologar tipo penal de Feminicidio.

Los partidos demandan el acceso de las mujeres a la justicia, el 8 un alto a la re-victimización por parte de servidores públicos, en el 9 piden Policías capacitadas y coordinadas y finalmente en el 10 “Más acción menos discurso”.

García Olmedo informó que todos los representantes de los institutos políticos fueron convocados, y lamentó que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no quisieran participar.

Sandra Montalvo Domínguez, presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), explicó que a las mujeres de diversos institutos políticos las unió una causa común: poner un freno y combatir la violencia de género, y también un alto a feminicidios, secuestros, desaparición de mujeres y niñas, y que se respeten de manera absoluta los derechos y libertades de ellas.

“Con una exigencia legítima: no más impunidad, no más discursos vacíos y poco empáticos, no más Gobiernos distantes y alejados de nuestras exigencias, queremos justicia, queremos seguridad y protección, queremos presupuestos sólidos para hacer válidos y eficaces las acciones afirmativas y las políticas públicas”, dijo.