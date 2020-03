Al advertir que las banderas moradas y diversidad localizadas en la parte baja del balcón principal de Palacio Municipal, pretenden visibilizar a las mujeres que han sido violentadas y excluidas durante años, Claudia Rivera Vivanco acentuó que en ese tema engloba a toda la comunidad.

La alcaldesa dijo que la prioridad es que todos los ciudadanos reconozcan a cada una de las expresiones grupales que conforman a la sociedad.

Al concluir la entrega del premio Natalia Serdán y en el en el Día Internacional del Mujer, dijo que el significado de las banderas que cuelgan en el palacio municipal y que a muchas personas les han dado curiosidad, hablan de la diversidad de las mujeres.

"Ahí están integradas las mujeres de todas las edades, ahí están integradas las mujeres de todas las religiones, están integradas todas aquellas sin preferencia religiosa, políticas, ideológicas, sexuales. Están todas las mujeres en su diversidad, muchas de ella han sido estereotipadas y no tienen un lugar en la sociedad”.

Continuo: “Para mí es importante darles voz, por eso las banderas del palacio, de la institución, del estado, si no entendemos cuando la consigna dice el violador ere tú, pienso que le hablan a alguien más, no estamos entendiendo absolutamente nada de lo que tenemos que hacer para acabar con toda forma de violencia en el país”.

Lamentó que desde la alcaldía ha corroborado que el sistema patriarcal, al estar incrustado en la médula de la comunidad, levanta una tiranía que duele a la sociedad.

Pero aclaró que mantendrá la batalla en contra de los estereotipos que establecen conductas sociales, pero con reglas para evitar cualquier acción que la tomen como arma, los oportunistas.

Advirtió que no dará marcha atrás a sus acciones porque varias "hermanas" de batalla lucharon hasta el último aliento.

Recordó que varias mujeres que buscaban la igualdad de derechos, soñaban en ocupar los espacios principales.

"Les digo a mis hermanas que duele ocupar estos espacios, el sistema patriarcal nos hace mucho daño, nos lastima y es tan tirano que agarra las voces de nuestras hermanas para replicarlo, pero creo que es posible”, subrayó.

Además lamentó que el sistema patriarcal en varias ocasiones la ataca para criticarla a través de grupos políticos.

“No señor, no señor sistema; no me salgo del protocolo. Este es el protocolo en la visión de una mujer, no señor, no me salgo de los cánones de responsabilidad en el ejercicio de gobierno".

Subrayó que era importante tomarlas con otras perspectivas incluyendo otras voces y hacerlo de otra manera.