Cerca de 407 personas desembarcaron el viernes en el puerto de Oakland del crucero Grand Princess afectado por el coronavirus, informó hoy martes el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y la Oficina de Servicios de Emergencias del gobernador de California.



Se espera que el ritmo de desembarcos aumente en los próximos días, se indicó en el anuncio.



Entre quienes desembarcaron hay 173 residentes de Estados Unidos, 149 de los cuales fueron trasladados a la Base Aérea Travis del norte de California, y 24 fueron transportados en ambulancia a sitios no especificados.



De los 234 pasajeros canadienses, 232 fueron transportados para su repatriación a Canadá y dos fueron trasladados en ambulancia a un sitio no precisado.



Funcionarios de la Oficina de Servicios de Emergencia en California enfatizaron que el primer día de desembarco se concentró en los pasajeros con mayores necesidades médicas, no necesariamente relacionadas con el Covid-19. Muchos de estos pasajeros tenían limitaciones en términos de movimiento, lo que requirió más tiempo y atención al desembarcar.



El crucero Grand Princess con miles de personas a bordo, incluyendo a 21 que resultaron positivas en el examen de coronavirus, atracó el lunes en el puerto de Oakland después de permanecer durante días en el mar.

Con información de Xinhua.