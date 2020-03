En Puebla no hay riesgo de dispersión del coronavirus, aseguró el secretario de salud en la entidad, Humberto Uribe Téllez, pues explicó que el extranjero detectado con el virus no puede transmitirlo, ya que es asintomático y esta enfermedad solo se contagia por medio de gotas de saliva, tos, estornudos, por mencionar algunas formas y no es el caso de esta persona, quien a manera de prevención se encuentra aislado.

“Esta persona no está enferma, quiero ser muy claro, porta el virus pero no tiene la enfermedad, a este estadio se le conoce como portador asintomático y como no tiene los rasgos de la enfermedad, la posibilidad de que esta persona transmita el virus es muy, muy baja, porque estas enfermedades se transmiten por medio de estornudos, tos, manos contaminadas, por medio del saludo de mano en su momento. En este momento no está en posibilidades de transmitir la enfermedad porque no está enferma y como consecuencia no puede transmitir la enfermedad”, dijo.

En conferencia de prensa, el titular de salud dijo que en la entidad se realizan las medidas de prevención; por ejemplo, los 40 empleados de la Volkswagen serán revisados por personal de la Secretaría de Salud, pues hay coordinación con la empresa armadora de autos.

Puebla no está en un escenario alarmante como países asiáticos y europeos, por lo que convocó a las y los ciudadanos a no preocuparse y en su lugar tomar medidas de prevención como extremar higiene, el lavado de manos permanente, uso de gel antibacterial, buena nutrición y en el caso de manifestar sintomatología por enfermedad respiratoria acudir a una unidad de salus y evitar automedicarse.

Por otra parte, detalló que los niños y jóvenes integrantes del grupo de danza folklórica “Mexicana C´ Acatl”, quienes han regresado de Italia, serán acompañados por médicos y enfermeras, aunque precisó que se les realizaron pruebas y en todos los casos dieron negativo.

Por la anterior explicación, dijo que la Secretaría de Salud a nivel Federal no contempla a ningún enfermo en la entidad, aunque previo a estos casos ocho personas fueron sometidas a estudios de laboratorio.

No hay suspensión de clases

Junto con el secretario de gobernación, David Méndez Márquez, el titular de salud, Humberto Uribe Téllez, enfatizaron que Puebla no está en riesgo, por lo tanto las actividades ordinarias en escuelas, centros laborales y actividades cotidianas de las y los ciudadanos se deben realizar con normalidad y sin temores.

“La dinámica de día a día en la SEP, en este escenario, no hay ningún cambio en relación a suspensión de clases, de tomar medidas al interior como uso de cubre bocas, nada de eso, los escolares y el resto de la población tendrán que seguir las indicaciones de higiene como limpieza, lavado de manos frecuente, no tocarse la cara, estornudar o toser en el pliegue del codo. Para los padres de los escolares si hay alguna sintomatología preferiblemente no llevarlo a la escuela y llevarlo con un médico, puede ser una situación banal, pero más vale que tomemos los cuidados”, dijo.

Más tarde, una reunión de trabajo entre el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, el secretario de gobernación, David Méndez Márquez, con presidentes municipales, síndicos y sistemas DIF, del Estado de Puebla, se informaron las medidas de prevención por esta enfermedad, a su vez se dio a conocer que el hotel donde se hospedó el extranjero ya fue revisado por la Secretaría de Salud, pero se insistió en que no hay riesgo.

Miguel Barbosa afirma que el gobierno está preparado para atender cualquier emergencia

Durante el evento, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, resaltó que la Secretaría de Salud está preparada para brindar atención a los pacientes con sospecha de esta enfermedad, pero enfatizo que hasta el momento no hay riesgos, en tanto que ya se están adquiriendo medicamentos para atender enfermedades respiratorias agudas.

El mandatario local dijo que el gobierno estatal debe actuar con responsabilidad ante esta situación “crear confianza no zozobra, ni pánico, tenemos que dar información y tenemos que prepararnos. Ya nos estamos preparando, diría que estamos a tiempo reaccionando de parte de la Secretaría de Salud ya está enviando toda la información a ustedes”, señaló.

El jefe del Poder Ejecutivo resaltó que las y los ciudadanos no deben caer en pánico, pues los gobiernos federal, estatal y municipales deben atender con eficiencia este tema.