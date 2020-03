Este miércoles, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, acudió a la Cámara de Diputados para participar en el Encuentro de gobiernos locales para construir la agenda municipalista en el contexto de la 4T.

El evento encabezado por el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, quien se refirió a San Andrés Cholula como la joya del pluriculturalismo mexicano, tuvo como invitados presidentes municipales de todo el país, en donde la edil sanandreseña presentó su idea de gobierno basado en el lema de la administración: Valores que hacen Gobierno.

Karina Pérez Popoca destacó la labor de la Cámara de Diputados por la organización para este encuentro de gobiernos locales, invitando a que más allá de exponer las necesidades, se consideren acciones.

La edil sanandreseña afirmó que lo que convence a una ciudadanía es la manera que las autoridades se conducen, evitando repetir patrones de conducta de gobiernos anterior es, que debe ser el factor de diferencia de los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación.

Asimismo, consideró que el lema de “no robar, no mentir y no traicionar” no sea solo una frase rebuscada, sino un principio de las autoridades de la 4T y que de muestre con hechos y en la práctica a su sociedad que es posible tener gobiernos diferentes.

A su vez, la presidenta municipal explicó que esta Cuarta Transformación no solo debe ser un cambio de un esquema económico, sino también un cambio en la forma de atender a la sociedad, a través de un punto de visto más humano.

De igual forma, expuso la necesidad se sembrar una corresponsabilidad con la ciudadanía, y hacerlos partícipes de lo que se hace desde la administración pública, pues solamente con una

ciudadanía participativa se va a consolidar el cambio.

La alcaldesa mencionó a la corrupción como uno de los grandes problemas que los gobiernos de la Cuarta Transformación han tenido que hacer frente, barrera que afecta principalmente a municipios al ser el orden de gobierno más próximo a la ciudadanía.

La edil sanandreseña se refirió a que en un año y cinco meses de gobierno se duplicó el techo de la obra pública que ha permitido desarrollar la infraestructura sobre todo en temas de salud, educación y deporte.