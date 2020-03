Ante el creciente número de casos de personas con coronavirus o Covid-19 en todo el mundo y con la confirmación de tres futbolistas profesionales con esta enfermedad viral, la UEFA anunció esta mañana mediante sus redes sociales que los partidos de vuelta de los Octavos de Final a disputarse la próxima semana fueron suspendidos.

La UEFA señaló que la decisión fue tomada en conjunto con los equipos involucrados, esto, luego de que un jugador del Real Madrid Básquetbol fuera detectado con el virus de Wuhan.

Following the quarantine imposed on players of Juventus and Real Madrid, the following #UCL matches will not take place as scheduled.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City – Real Madrid 🇪🇸

🇮🇹 Juventus – Olympique Lyonnais 🇫🇷



Further decisions on the matches will be communicated in due course.