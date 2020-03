Por Álvaro Ramírez Velasco

Aunque el asunto medular fue la presentación de la Expo Café Orgullo Puebla, que comenzará este viernes 13 de marzo y estará también abierta al público en general, sin costo, el sábado 14 y domingo 15 en el Centro de Convenciones de la capital poblana, es inevitable abordar el tema del campo de la entidad, en general, el que fue literalmente “abandonado” durante todo el anterior régimen.

En los años recientes, se benefició a los comercializadores y a los empresarios, no a los productores; prácticamente fue nula la aportación en apoyo a los campesinos desde el erario estatal, todo se dejó a la administración federal; se llevó al deterioro al agro estatal, es el diagnóstico que describió la titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), Ana Laura Altamirano Pérez.

El morenovallismo y sus funcionarios no dejaron siquiera registros de apoyos entregados en cada rubro del sector, tampoco del café, agregó en conferencia de prensa este jueves.

“Prácticamente no encontramos un registro de los programas… Aparte de que no le ponían ni un peso, se lo dejaban todo a la Federación, para saber cómo estábamos impactando en el café, por ejemplo. Se hablaba mucho (en el anterior régimen) de la agricultura por contrato, pero no hay estadísticas reflejadas de realmente cuánto se estaba impactado…

“Han estado abandonados en la totalidad los productores… Y 70 por ciento de ellos (en café) son de pueblos originarios. Hubo un rezago impresionante” en este cultivo y en el sector en general, detalló a pregunta expresa la funcionaria barbosista.

Alta calidad

En paralelo a la revisión de las fallas del pasado, durante la presentación de la Expo Café Orgullo Puebla se adelantó que los granos poblanos estarán compitiendo en breve a nivel internacional, por su alta calidad.

El café poblano, se informó, tiene altísimos estándares y ha alcanzado 88 puntos en el Protocolo de la Asociación de Cafés de especialidad, de acuerdo con los baristas que realizaron la catación, para el certamen “Calidad en Taza”, dentro de la Expo, en el que competirán 233 muestras del estado.

“Puebla tiene las condiciones necesarias para producir cafés de la más alta calidad, al contar con microclimas compuestos por suelos de origen volcánicos, lluvia y humedad suficiente, altitudes con temperaturas frescas, variedades con calidad reconocida”, detalló Altamirano Pérez.

Acompañada por productores, especialistas y catadores que han certificado la calidad de los granos que se producen en 54 de los 217 municipios de Puebla, la titular de la SDR describió que este encuentro “por primera vez en la historia del estado se hará dedicado a las y los productores; se espera la concurrencia de al menos 3 mil visitantes por día, más de 100 estands de café y sus derivados; ponencias, conferencias de toda la cadena café con expertos y especialistas nacionales y de talla internacional”.

Destacó que la Expo es evidencia de la importancia que el sector agropecuario tiene para el gobernador Miguel Barbosa Huerta y su administración, la que ha roto con la inercia del pasado, cuando el campo y su gente fueron vistos solamente como una herramienta política.

“Tenemos que colocar al café poblano para llegar a los hogares de las y los poblanos, de los mexicanos y del mundo. El café no tiene fronteras y es consumido sin horario. Estamos a la altura de cualquier café en calidad, esto lo hemos constatado con los finalistas del concurso Calidad en Taza, en donde, catadores certificados nos han confirmado resultados por encima de los 88 puntos bajo el protocolo de la Asociación de Cafés de especialidad, resultados equiparables a los mejores cafés de México y el mundo”, dijo Ana Laura Altamirano Pérez.

Las actividades

Durante la Expo Café Orgullo Puebla se realizarán conferencias, talleres, foros y sets de catación, además del concurso “Calidad en Taza”.

Los talleres que se impartirán son Buenas Prácticas en la Cosecha, Factores que influyen en la Calidad del Café, Beneficio Húmedo y Seco y Establecimientos de Plantaciones de Café.

Se abrirán los foros Mercados, Experiencias de Productoras y Productores, Innovaciones de Café y Barismo y Cafeterías.

Y las conferencias de especialistas versarán sobre la Política Pública para la Cafeticultura, Cafés de Especialidad, Certificación de Café e Innovaciones Tecnológicas.