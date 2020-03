La Concacaf anunció la suspensión de todas sus competencias programadas a realizarse en los próximos 30 días ante la propagación del COVID-19.

La Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Futbol (Concacaf) anunció este viernes la suspensión de todas sus competencias programadas a realizarse en los próximos 30 días, entre ellas la Clasificatoria Olímpica Masculina en Guadalajara, ante la propagación del coronavirus COVID-19.

“Debido a la situación de salud pública en constante evolución y las preocupaciones mundiales sobre la propagación de COVID-19, el Consejo de Concacaf se reunió ayer a través de una conferencia telefónica (…) se tomó la decisión de suspender todas las competencias de Concacaf programadas a realizarse durante los próximos 30 días”, señaló en un comunicado.

