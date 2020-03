El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, anunció que la Feria de Puebla 2020 se pospone, esto como medida para prevenir la propagación del Covid-19, por lo que este evento será en noviembre, en tanto que se manifestó respetuoso de las decisiones que tome la UPAEP y la Iglesia Católica, respecto a la Semana Santa y el viernes de procesión.

En entrevista, al término de la inauguración de la Expo Café Orgullo Puebla, el mandatario local refirió que se deben tomar medidas de prevención, a pesar de que solo haya dos casos con el virus, uno de ellos un poblano empleado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) quien viajo a países europeos y el otro el extranjero quien estuvo en la Volkswagen.

“En cuanto a la feria, he tomado la decisión de posponerla, en este momento su decisión es su posposición para el mes de noviembre, no su cancelación, su posposición, esta planeada para ser una feria de un enorme calado con elencos muy importantes, pero no puede continuar para llevarse a cabo en mayo en las condiciones que tenemos, el día de hoy cuando no es predecible la evolución de lo que esperemos sea mucho menor de lo que algunos están pensando, por eso es que he decidido la posposición de la feria para el mes de noviembre”, dijo.

Respecto al evento del 5 de mayo, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, refirió que tiene otro tipo de condición; sin embargo, es adelantado pensar en suspender este evento, pues todo depende del contexto y condiciones en las que para entonces se ubique la entidad.

“El 5 de mayo tiene otro tipo de condición, si llega el momento en que lo tengamos que suspender, lo suspenderíamos, no tengo dudas, hoy no. La Semana Santa, no son asuntos de gobierno, podemos nosotros recomendar comportamientos sociales generales, pero no puedo imponer a la sociedad ni impedir a la sociedad cosas, estaríamos hablando de otro tipo de situaciones”, dijo el mandatario local.

#Ahora 💡 Para evitar posibles contagios por #CoronavirusMx, el Gobierno de Puebla pospone la Feria de Puebla 2020 y se mueve hasta noviembre



Vía @yazcurinoticias 📹 pic.twitter.com/Y2oqpQUTPD — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) March 13, 2020

Analiza Gobierno adquisición de insumos antivirales

Respecto a las medidas preventivas en el transporte público, el mandatario local refirió que solo se debe extremar higiene, pues el gel antibacterial no funcionaria para prevenir una enfermedad que es viral; por lo que el Gobierno del Estado analiza la adquisición de productos antivirales.

“No hay información todavía sobre si el gel sirve o no sirve, porque el gel son anti bacteriales y este es virus, estamos viendo la adquisición de un material que puede ser antivirus, pero será de distribución masiva, si sirve, sino solo sería engaño”, preciso.

El mandatario local refirió que la entidad está preparada con recursos humanos, materiales y medicamentos para atender las enfermedades que se presenten, tanto por vías respiratorias como el coronavirus; sin embargo, confió en que la enfermedad no se propague.

“No hay forma de predecir la evolución de los hechos sobre este padecimiento, estamos preparados para responder con eficiencia, con responsabilidad, en materia hospitalaria, con información y vamos a tomar paulatinamente las medidas que vayan siendo necesarias”, dijo el mandatario local.

Finalmente, el gobernador informó que por parte de la Secretaría de Educación Pública trabaja en medidas preventivas; por ejemplo, el trabajador portador de la enfermedad ya es atendido por el Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Puebla (ISSSTEP), mientras que los secretarios de educación llevarán a cabo una reunión con el secretario federal, Esteban Moctezuma Barragán.