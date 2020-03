Como parte de las respuestas ante la probable propagación del Covid-19, la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, pidió ayuda a la ciudadanía para informarse adecuadamente sobre las medidas de prevención, para evitar generar pánico entre la población.

A través de su cuenta en Twitter, la dependencia estatal pidió actuar con responsabilidad y no encender las alarmas, por lo que insistieron en no saturar los espacios sanitarios –como hospitales- en caso de no presentar ningún síntoma.

Asimismo, invitaron a no realizar comprar innecesarias en supermercados, pues esto podría generar un desabasto, agregaron la importancia de seguir los protocolos de prevención –el lavado de manos, cubrirse al estornudar, evitar saludos de mano y beso, limpieza constante-.

Además, compartieron el portal del gobierno estatal en el cual se comparte información oficial, y de esta manera, aminorar las fake news, la liga es: http://previenecovid19.puebla.gob.mx/?234234.

Finalmente, enfatizaron que el gobierno de Puebla está preparado para responder por la salud de las y los poblanos.