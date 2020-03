Tras rendir protesta como presidente del Sindicato de Empresarios Méxicanos (Sindemex), Sergio Curro Martínez llamó a los empresarios y gobierno a no cerrar los ojos ante la inseguridad y pobreza en el estado, y hacer una alianza para enfrentar la crisis; en tanto el auditor superior, Francisco Romero Serrano, pidió a los constructores que dejen de dar el diezmo que era una costumbre en anteriores administraciones.

Durante un evento en el Centro Mexicano Libanés, con la presencia de al menos 600 empresarios de los sectores construcción, textil y confección, turismo, servicios, Curro Martínez cuestionó que durante el morenovallismo se marginara a las empresas poblanas.

Asimismo hizo un reconocimiento a quien fuera el primer presidente de Sindemex en Puebla, Romero Serrano, quien en la adversidad logró sacar adelante al sindicato que surgió luego de una ruptura con el Consejo Coordinador Empresarial.

Comentó que les hubiera gustado que las condiciones del país y del estado en estos momentos fueran otras, que los problemas que afectan a la sociedad se hubieran resuelto hace algunos años cuando las autoridades que nos gobernaban tuvieron esa oportunidad, pero sus intereses personales y la corrupción lo freno.

“La realidad es que los problemas ahí están. No podemos cerrar los ojos y decir que no hay inseguridad, que no hay poblanos que viven en la extrema pobreza, y empresas en crisis. Sin embargo, Sindemex, está conformado por empresarios rebeldes, esos que no aceptaron en los últimos diez años, ver cómo desplazaban a las empresas poblanas para dar millonarios contratos a foráneos, generando el cierre de empresas locales, para que se enriquecieran unos cuantos”.

Sostuvo que fueron años de lucha, en los que se les ignoró, “el gobierno optó por dar migajas a organismos a modo a los que les dieron posiciones políticas, pero sin un beneficio para nuestro estado. Pese a las adversidades, nosotros logramos mantener las fuentes de empleo en Puebla, porque al igual que usted señor gobernador, nosotros somos poblanos y queremos a Puebla.”

“Es el momento en que los empresarios dejen de ser menos políticos y decidan ser más empresarios, que se den cuenta que así servimos más a nuestro estado. Sindemex si le apuesta a una alianza con el gobierno del estado, pero esa alianza bien entendida, donde haya una cooperación mutua que fortalezca la planta productiva. Que se dé la seguridad a las inversiones, que haya menos burocracia.”

Llamó a que se privilegie a las empresas poblanas para la ejecución de obra pública, tenemos la capacidad para hacerla. Hoy hay un nuevo esquema de cooperativas donde las empresas constructoras se organizarán para poder cumplir con los proyectos, utilizando la mayor riqueza que se tiene en el estado su mano de obra.”

“Queremos que la mejora regulatoria se concrete en su gobierno, que no tengamos que hacer el mismo trámite en diferentes dependencias, que se armonicen los reglamentos municipales.”

En su mensaje indicó que hay una preocupación como empresarios por sus trabajadores, por lo piden que no se dé marcha atrás en la modernización del servicio de transporte público, que haya mano firme.

“Es lamentable que por las unidades chatarra que prestaban el servicio, pusieran su vida en peligro nuestros trabajadores. Confiamos en que esa modernización no se va a detener, que habrá vigilancia cuando aborden y bajen de las unidades".

Fin al diezmo

Francisco Romero recordó que fue el primer presidente del organismo, e indicó que el Consejo Coordinador Empresarial, que abandonaron hace pocos años, no ha cambiado, sigue el mismo rumbo sin respaldar a los verdaderos empresarios, y sus fines son otros.

Indicó que el llamado a los empresarios es que dejen de dar el “Moche” a los funcionarios públicos, ya que se trata de un acto de corrupción, e indicó que él ahora como auditor podría investigar quiénes lo hacen.

Advirtió que se trata de una acción que demerita la calidad de la obra pública o de los insumos que se venden, éstos últimos se encarecen.