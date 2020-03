Pese a la cancelación de eventos masivos en todo el mundo por la ola de contagios por coronavirus, este sábado, se llevó a cabo el primer día del Vive Latino 2020 en el Foro Sol, el cual aglomeró a un total de 41 mil personas.

Como medida preventiva ante el aumento de casos por covid-19, todos y cada uno de los asistentes fueron analizados con la temperatura corporal y de estos, 27 presentaron fiebre.

Pese a la cancelación de diversos grupos como All Them Witches, Ambar Lucid, Biznaga, Enrique Bunbury y Fangorio, el Vive Latino 2020 tuvo su desarrollo con normalidad, siendo el famoso grupo de rock Guns N' Roses, quien cerrara la noche con sus éxitos como 'Welcome to the Jungle' y 'Sweet Child of Mine'.

De acuerdo con el subsecretario de Salud federal, Hugo López Gattel, durante el primer día del Vive Latino 2020, el Foro Sol tuvo un total de 41 mil personas.

El funcionario detalló que en las pantallas del evento se le invitó al público a lavarse las manos constantemente y evitar en la medida de lo posible el contacto físico.

Este domingo será el segundo y último día del Vive Latino 2020 en punto de las 14:00 horas.