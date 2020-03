Durante su gira de trabajo por Guerrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que los "infortunios" que enfrenta el país como la pandemia del coronavirus o Covid-19 no dejarán secuelas.

En ese marco, AMLO expuso que gracias al combate a la corrupción, se tienen recursos suficientes para enfrentar esta situación global que ha dejado miles de muertos.

"Tengo fe de que vamos a sacar a nuestro querido México adelante. No nos van a hacer nada los infortunios, las pandemias, nada de eso. Vamos a sacar adelante a nuestro país, porque cuando no hay corrupción el presupuesto rinde, alcanza. No alcanza para nada el presupuesto cuando se queda en unas cuantas manos".

En el municipio de Marquelia, López Obrador destacó que en su administración se mantienen al tanto de lo que ocurre con el coronavirus.

En compañía del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, el titular del Ejecutivo federal afirmó que sería un acto de 'vileza y traición' no estar a la altura de las circunstancias.

Finalmente, aprovechó el espacio para prometer a la población que regalará 'cachitos' de la Lotería Nacional que tendrá la rifa dedicada al avión presidencial para quienes viven en situación vulnerable.

"Aprovecho para decirles que quienes no tienen para comprar su 'cachito' les va a tocar, porque los empresarios están comprando bastante, y me están diciendo que el gobierno entregue los boletos a la gente más pobre para que se ganen alguno de los 100 premios de 20 millones".

A pesar de las recomendaciones de la Secretaría de Salud sobre evitar los eventos masivos, las giras del presidente López Obrador se mantienen con normalidad y no han aplicado medidas extraordinarias para evitar posibles contagios del coronavirus.