Durante su conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que podría hacerse la prueba del coronavirus Covid-19 por un tema de precaución.

"Me ajusto al protocolo de salud. Si hace falta, entonces me hago la prueba, lo haré cuando me lo indiquen los médicos".

En ese marco, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell aseguró que el mandatario federal no tiene algún riesgo especial, esto, por sus 66 años de edad.

Bajo ese panorama, el funcionario federal señaló que López Obrador goza de una buena salud, por lo que en caso de sufrir el coronavirus, "se recuperaría espontáneamente".

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que AMLO se haga dicha prueba, López-Gatell aseguró que esa petición es "una idea fuera de lugar".

En otro tema, el funcionario de salubridad expuso que en las giras del presidente saluda de beso y mano a los ciudadanos, por lo que los protocolos aplicados desde el pasado fin de semana no son ajustados en materia presidencial.

Finalmente, López-Gatell recordó a la población que el último corte de la Secretaría de Salud expuesto ayer por la noche detalló que México tiene 53 casos confirmados de coronavirus.