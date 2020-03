La Secretaría de Salud tiene confirmados nueve casos de personas portadoras de Covid-19, de las 33 pruebas realizadas, además se observa a otras 90 personas; sin embargo, Puebla se encuentra aún en fase uno y el Gobierno del Estado se declaró preparado para atender casos por esta enfermedad.

Los casos confirmados son el argentino, quien es asintomático pero que contagió a una persona responsable del área de capacitación en la Volkswagen, un grupo de seis poblanos quienes viajaron Europa llegando enfermos, una mujer y cinco hombres; además del director general del Hospital Puebla, quien viajó a Estados Unidos, quienes están en tratamiento médico en hospitales.

Además de que la entidad cuenta con 58 hospitales, el gobernador no descartó que se rente un hospital privado para atender a los pacientes con el virus, pero esto ya sería en un caso extremo, ya que por el momento el estado de encuentra en fase uno, por lo que se abastece de medicamentos, ventiladores e insumos que ayuden a prevenir la propagación del virus que comenzó en países asiáticos.

"De las personas con las que han tenido contacto quienes han resultado positivos les estamos dando seguimiento desde la Secretaría de Salud, y la propia Gubernatura y la Secretaría de Gobernación para seguir con quienes tuvieron trato las personas que ya dieron positivo porque se trata de vigilar a las personas que pueden estar contagiadas, asintomáticas, pero que tuvieron contacto, algunos de ellos fueron examinados que resultaron negativos", explicó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Gobierno no confrontará a la sociedad

El gobierno del estado no intervendrá en la cancelación de la procesión del Viernes Santo o bien no impedirá que lleguen visitantes con motivo del equinoccio de primavera a Cholula, pero tampoco será promotor de los eventos.

"Debemos de cuidar de no entrar a un conflicto y choque con nuestra sociedad porque un gobierno no puede provocar un conflicto con nuestra sociedad, no estamos en una situación como la que se vive en otros países, tenemos que evitar llegar a ese nivel, pero tenemos que ser parte de una acción preventiva pero no de choque con la sociedad", dijo.

En conferencia de prensa, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta señaló que aún se sigue en fase uno; sin embargo, se acatarán las recomendaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), institución que adelantó periodo vacacional pero con el objetivo de que las personas se resguarden en sus domicilios para evitar contagios.

"La consecuente responsabilidad de los padres de familia para tener una contención de los niños y de los jóvenes", dijo el mandatario quien señaló que no significa que la prolongación del periodo vacacional provoque que la gente ande en la calle y lugares públicos, sino de resguardo.

El gobierno de Puebla, dijo el mandatario local, está preparado para atender casos de emergencia y ya toma acciones para prevenir la propagación del virus.