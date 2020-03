Puebla se ubica dentro de los tres estados con mayores casos de Covid-19, al registrarse 9 positivos pero tres pruebas más se analizan en el Laboratorio Estatal de la Secretaría de Salud; uno de los sospechosos pertenece a un usuario del Sport City, gimnasio que anunció la suspensión de sus actividades.

En conferencia de prensa, el secretario de salud, Jorge Humberto Uribe Téllez, confirmó que una de las pruebas que se analizan en el laboratorio estatal se trata de un usuario del gimnasio ubicado en Palmas Plaza quien viajó a Estados Unidos, lugar en donde se contagió, por lo que la empresa ya tomó las medidas correspondientes y la dependencia a su cargo tiene en observación a la persona.

"De los contactos que habían estado con el trabajador que vino de Alemania, uno de ellos es una dama que dio positivo y está incluida en el grupo de nueve que ya comentamos, en relación de Sport City está dentro de los tres que mencioné al inicio de los que están sujetos a confirmación y de ser así viene el protocolo que son los contactos y demás", refirió el secretario de salud.

De acuerdo a la información que emite la Secretaría de Salud en sus reportes diarios, la entidad ocupa la tercera posición con más casos de Coronavirus con los nueve portadores, uno de ellos de origen argentino y asintomático, quien no aparece en la lista de enfermos porque no presenta los síntomas de la enfermedad pero que contagio a una empleada de a Volkswagen.

Fuera del caso del extranjero, Puebla enlista 8 casos; Nuevo León 13 casos; la Ciudad de México 21 casos, ocupando el primer sitio de personas enfermas con Covid-19; otras entidades como Yucatán reportan con 4 casos al igual que Quintana Roo; mientras que Durango reporta 3 casos; en tanto que Jalisco y San Luis Potosí reportan 2 casos; una entidad que no reporta a personas con la enfermedad es el vecino estado de Tlaxcala.

Como lo anticipó el secretario de salud, hay otras 90 personas quienes están en observación, "siguen habiendo nueve casos confirmados, los casos ya los comentamos ayer (lunes), tenemos tres casos sospechosos que están en estudio y están en el Laboratorio Estatal, el seguimiento a los contactos ha permanecido, hay comunicación con ellas todos los días para evaluar su estado de salud y se continúa aplicando el protocolo", dijo Humberto Uribe Téllez.

Tanto el gobernador, Miguel Barbosa, como el secretario de salud exhortaron a las instituciones de salud privada a no reservar información cuando se tenga la sospecha de que una persona este enferma con Covid-19, pues se trata de un asunto de salud pública.

El gobernador, convocó a los hospitales privados y clínicas a "no reservar información, es un asunto que no es de confidencialidad, es un asunto de salud pública, ustedes pueden decirlo que no revelamos ningún nombre, pero le damos seguimiento a todo, estamos exhortando a los hospitales privados a laboratorios que no oculten información porque es un asunto de salud pública y de gobierno", dijo el jefe del Poder Ejecutivo.

Como se adelantó el lunes, el Gobierno del Estado no descarta incluso la renta de un hospital privado para la atención de personas enfermas, pero por el momento los positivos y casos sospechosos son atendidos a través de las instituciones de salud públicas.

La entidad cuenta con 58 nosocomios públicos y hay disponible personal médico y enfermeras, así como recursos para la adquisición de medicamentos.

Vigila Secretaría de Salud a 90 personas con las que hicieron contacto los enfermos

En secretario de salud, Jorge Humberto Uribe Téllez informó que se sigue la atención a 90 personas, quienes estuvieron en contacto con las personas portadoras de Covid-19, por lo que diariamente hay comunicación por parte de la dependencia para valorar síntomas.

En el caso de que otras personas resulten contagiadas se seguirán los protocolos de aislamiento, para evitar que más ciudadanos sean afectados con el virus, el que tiene su origen en países asiáticos.

El funcionario estatal dijo que la dependencia a su cargo es responsable en otorgar la información a la sociedad para prevenir contagios; por ejemplo, la extrema higiene, el lavado de manos constante, el uso de gel antibacterial, así como tomar distancia de un metro y medio de las personas.

#Ahora💡@MBarbosaMX señala que todos los días va atender solo a 20 personas. Luego de que la siguiente semana se suspendan las jornadas ciudadanas para evitar conglomeraciones por el #COVID2019. 🦠



Vía @yazcurinoticias 📹 pic.twitter.com/dWR1o8AbnA — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) March 17, 2020

Finalmente comentó que en los 217 municipios ya se brinda la atención adecuada a los ciudadanos, para prevenir la propagación de la enfermedad, por lo que se recomienda que sigan las instrucciones que emita el Gobierno Estatal, a través de las instituciones que designó el gobernador.