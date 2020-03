En tiempos de la alerta por el coronavirus, priistas siguen a la espera de la renovación de su dirigencia estatal. El aspirante Juan Manuel Vega Rayet, indicó que ojalá esta situación no retrase, sin embargo “nos acoplaremos a las decisiones del CEN”.

En entrevista a Intolerancia Diario, Vega Rayet, sostuvo que ya se estaba en vísperas del cambio de dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero llegó la alerta del Covid-19.

En este tenor, señaló que están pendientes de lo que pase, al tiempo de sostener que coincide totalmente con el proyecto del actual dirigente nacional priista, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”.

“De esa manera quiero decirte que coincido con el proyecto de partido que quiere el presidente nacional Alito, tiene un proyecto muy importante integral de la nación y lo que determine aquí en el estado de Puebla, estará bien hecho. Mientras sea para el beneficio del partido, coincido con él”.

Asimismo el ex delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), dio espaldarazo a los delegados del tricolor en Puebla, quienes ya se han reunido con más de diez aspirantes a la presidencia estatal.

-¿Cómo va el proceso de renovación, el tema del coronavirus lo detuvo?

-Creo, con toda honestidad, va caminando, ojalá esta situación no retrase, sin embargo bueno pues nos acoplaremos a las decisiones del CEN (Comité Ejecutivo Nacional).

“No debe tardar la decisión, hay por lo menos diez compañeros que estamos participando, todos ellos valiosos, gente que han tenido responsabilidades dentro del priismo en diferentes áreas, unos más otros menos”, aseveró.

Sin embargo, reconoció que todos los aspirantes son conocedores de la problemática del PRI en el estado.

De este modo, reconoció el trabajo de los delegados, de Américo Zúñiga y Mariano González, el que calificó como bueno e importante en la entidad, “yo creo que han platicado con todos, reuniéndose con la mayoría”, aseveró.

“En ese tenor ellos ya determinarán y harán lo procedente con el comité ejecutivo nacional”, dijo el también ex presidente municipal de Izúcar de Matamoros.

-¿Para cuándo ya estará la convocatoria?

-No lo sé, pero creo que el comité ejecutivo nacional ya está pensando en sacar proyecto, ya está dirigencia ya está a punto de sacarla.

“Y vuelvo a decirlo, coincido con él (Alejandro Moreno, Alito) en la decisión que tome por el bien del PRI".

-¿Se deben cohesionar?

-Claro, todos deben de participar en este proyecto que el presidente tiene, el llamado es a la unidad y a la decisión que tome el presidente

Vega Rayet, también ex diputad federal, ha sido uno de los que exigió el cambio en la presidencia priista, sobre todo tras los malos resultados de las elecciones de 2019.

Señaló que ya va tomando el proceso de la renovación, sobre todo por la renuncia de Lorenzo Rivera a la presidencia estatal, hace algunas semanas.

“No se trata de que por ahí dicen que es un cambio generacional, que ahora vamos a ver el cambio generacional del PRI, eso no existe, si hay que incluir a todos a antiguos priístas y a nuevos priístas”, aseveró.

“Ya vimos el cambio generacional en el gobierno federal y miren como nos fue, por eso tiene que haber un análisis importante, aquí no se trata de cambios generacionales, se trata de quién tiene la capacidad para incluir a todos”.

-¿El 2021 es el año de riesgo para el PRI?

-Bueno te voy a decir una cosa, es un año de gran riesgo para el PRI y si seguimos así y no cambiamos en Puebla ¡ya, pero ya!, te estoy hablando que no pase de dos meses tener nueva dirigencia, no nos va alcanzar para el 2021.