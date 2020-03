A través de un comunicado, la UPVA “28 de Octubre”, informó que los mercados populares y centros de trabajo de la organización seguirán laborando, no con la normalidad habitual, sino ahora conforme a las precauciones y prevenciones de seguridad sanitaria establecidas por las Secretarías de Salud Federal y Estatal y las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud.

Por lo cual, en sus centros de trabajo se encontrarán las indicaciones recomendaciones hechas por los organismos antes mencionados, así como gel antibacterial, enseres para lavar y desinfectar las superficies de todos y cada unos

A los puestos, se recomendó a los clientes y comerciantes:

• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar soluciones

a base de alcohol gel al 70%.

• Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en

cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo

interno del brazo.

• No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable,

meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura; después

lavarse las manos.

• No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos.

• Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas,

oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, etc., ventilar y

permitir la entrada de luz solar.

• Quedarse en casa cuando se tienen enfermedades respiratorias y

acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas (fiebre mayor a 38°

C, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, etc.).

• Evitar en lo posible contacto con personas que tengan enfermedades

respiratorias.

Asimismo, informaron que en sus nuestros centros de trabajo realizarán una campaña de información acerca de lo que es el COVID-19, pues hasta donde se sabe las personas con mayor riesgo de enfermar son “Cualquier persona con antecedente de viaje o estancia en China, Hong Kong, Corea del Sur, Japón, Italia, Irán y Singapur o que hayan estado en contacto con un caso confirmado o un caso bajo investigación, hasta 14 días antes del inicio de síntomas.” Así como también “las personas adultas mayores y con 2 enfermedades crónicas.”