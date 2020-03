Durante una sesión extraordinaria de Cabildo, la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, rechazó la propuesta del gobernador Miguel Barbosa Huerta, para destituir a María de Lourdes Rosales Martínez como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y reemplazarla por Carla Morales.

"Políticamente esto no se hace de un subalterno al jefe, y si es el caso, creo que va a estar de riesgo el asunto (...) creo que aún falta mucho por ver en esta telenovela de la política poblana", comentó Luis Enrique Sánchez en el programa Off The Record, al tiempo que Pedro Cabañas recordó el primer distanciamiento entre un alcalde y un gobernador en Puebla en la época de Gabriel Hinojosa y Manuel Bartlett.

Este miércoles, Rivera Vivanco, pidió la intervención del titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal, Alfonso Durazo Montaño, para que realice la evaluación de las estrategias de seguridad implementadas en la Angelópolis, en donde aseguró, Lourdes Rosales ha dado buenos resultados.

"Los últimos meses de gobernador de Tony Gali, hubo mejor relación con Claudia Rivera, que lo que hay ahora con Barbosa. (...) Se supone que lo de Carla Morales ya estaba platicado con Claudia Rivera y que además era una forma de que le cediera una atención política al gobernador", recordó Cabañas.

"Si fuera quiniela, y solo hay de tres: se queda la actual secretaria, Lourdes Rosales, llega Carla Morales, o llega un tercero, ¿por cuál votarías?", cuestionó Enrique Núñez a lo que Cabañas y Sánchez optaron por la opción de una tercera persona, mientras que Núñez refirió que por una cuestión de la fuerza de un gobernador, podría terminar siendo Carla Morales.

¿Cómo terminará esta guerra política entre el gobernador y la alcaldesa?

