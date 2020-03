Debido al incumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, el Gobierno del Estado y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuraron los verificentros de la entidad, por lo que el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria 2020, queda sin efecto, reveló la secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Beatriz Manrique Guevara.



“Se están haciendo inspecciones en todos los verificentros, en ellas se han estado detectando incumplimientos a la Norma Oficial Mexicana, falta de cumplimiento cabal de estas obligaciones y, por lo tanto, esto ha obligado a la secretaría a generar clausuras”, explicó.



Al dejar sin efecto este esquema, los ciudadanos no tendrán la obligación de verificar hasta que se emita un nuevo programa, y por lo tanto no habrá multas ni operativos, detalló.



Afirmó que el gobierno que encabeza Miguel Barbosa Huerta, está comprometido con el medio ambiente, especialmente con la calidad del aire, por lo que el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria 2020, requiere una revisión exhaustiva.



“Nuestra primera obligación es garantizar el cuidado del medio ambiente y el acceso a una calidad adecuada del aire. No podemos decirle a los ciudadanos que cumplan con una obligación si estamos detectando falta de cumplimiento de la norma por quienes brindan el servicio de la verificación”, dijo.



Con respecto a los propietarios de vehículos que obtuvieron con anterioridad la verificación tipo 0 y 00 y que tengan la necesidad de circular en la Ciudad de México, la secretaria puntualizó que podrán seguir realizando sus recorridos como lo hacían regularmente, dado que en la capital del país se reconocerá la validez de la verificación.



“Quienes ya realizaron su verificación, su holograma es vigente y los hologramas 0 y 00 mantienen su vigencia, existe un oficio de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México que reconoce los hologramas emitidos por los estados de la CAMe, por lo que van a seguir circulando de manera normal”, puntualizó.



Por último, indicó que aquellos ciudadanos que necesitan renovar sus hologramas, podrán hacerlo en Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y el Estado de México, todos integrantes de la Comisión Ambiental de la Megalópolis.



La secretaria Manrique Guevara subrayó que el Gobierno de Puebla está comprometido en aplicar una política ambiental que haga válido el derecho a la calidad del aire.