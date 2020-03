“Por instrucciones del Gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública, quedaron suspendidas las actividades educativas que concentren a un importante número de personas; por lo que, el desfile con motivo de la primavera que se llevaría a cabo el próximo viernes 20 de marzo de 2020 se cancela”, informó el regidor de Salubridad y Asistencia Pública del Ayuntamiento de Tecali, Raúl Sánchez Muñoz.

En entrevista, Sánchez Muñoz expuso que como parte de las disposiciones por parte de la SEP para prevenir el contagio del Covid-19 quedó cancelado el tradicional Desfile Conmemorativo al Inicio de la Primavera que tendría lugar el próximo viernes 20 de marzo, evento al que se estimaba la participación de más de mil 500 alumnos desde el nivel preescolar, hasta medio superior.

Informó que otra de las acciones que se han implementado por parte de la SEP para prevenir el contagio y propagación del Covid-19, fue el adelanto del periodo de vacaciones de Semana Santa el cual comenzará el próximo 23 de marzo de 2020 y reanudarán clases el 23 de abril del mismo año.

Asimismo, enfatizó que para el Ayuntamiento que preside Erasto Amador Báez es de vital importancia mantener informada a la población en general sobre las medidas de prevención; para ello, el personal de la regiduría de Salud, en coordinación con autoridades de la Jurisdicción sanitaria número 09, han impartido pláticas en escuelas y recientemente, a los locatarios del mercado municipal.

“Con apoyo de la Secretaría de Salud a través de la Jurisdicción sanitaria 09 y con el respaldo del ayuntamiento, se han impartido pláticas en diversas instituciones educativas y en el mercado municipal, sobre la importancia del lavado correcto de manos y el uso del gel antibacterial; además, de brindar mayor atención a personas vulnerables como lo son niños menores de 5 años, adultos mayores o que estén enfermos de gripa”, refirió.

Finalmente, Sánchez Muñoz descartó que se tengan casos o registros de personas infectadas por el Covid-19; no obstante, llamó a la ciudadanía en general a mantenerse informados y no atender a rumores o falsa información que pueda circular a través de las redes sociales “es importante estar al pendiente de las indicaciones del gobierno federal a través de la Secretaría de Salud, es necesario estar informado, no entrar en pánico o alarmarse. Sobre todo, es de vital importancia extremar precauciones, lavarse correctamente las manos y protegerse”.