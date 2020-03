La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable anunció el lanzamiento de una convocatoria de licitación para 48 centros de verificación vehicular distribuidos en las 32 regiones en las que está dividido el estado, pues con el cierre de seis centros el pasado miércoles se inician nuevas acciones para un nuevo Programa de Verificación Vehicular.

La titular de la dependencia, Beatriz Manrique Guevara y el gobernador, Miguel Barbosa, informaron que la licitación será transparente, pues el gobierno del estado busca que ya no exista más monopolio y un modelo de negocio con este tema, como ocurrió desde 2014, cuando Rafael Moreno Valle beneficio a Jorge Kahwagi, aunque el gobernador omitió decir el nombre de este empresario y otros poblanos quienes están involucrados con este negocio.

Después de un análisis detallado de la geografía del estado y el número de vehículos que circulan en la entidad, además de las diversas irregularidades en las que operaban los 17 Centros de Verificación Vehicular, seis de los cuales fueron clausurados el miércoles, el gobierno estatal tomó la decisión de emprender un nuevo Programa de Verificación Vehicular, que incluye el lanzamiento de una nueva convocatoria para la puesta en marcha de nuevos centros.

"Está en un proceso de cancelación de los 17 vereficentros que en la época del gobierno del Señor Moreno Valle se instalaron en el estado beneficiando a una sola empresa, con nombres diferentes, un monopolio y eso no lo voy a permitir, violaron la ley diferentes mecanismos que no cumple con la normatividad en materia de limpieza del aire, se corroboró todo y vamos a ir en este periodo y muy pronto se están siguiendo los pasos a un proceso de licitación pública de hasta 48 centros de verificación para vehículos en todo el estado, no 17 calculados para que sean negocios, no que horror", dijo el mandatario local.

La titular de medio ambiente, Beatriz Manrique Guevara, informó que debido a las diversas irregularidades el Gobierno Estatal decidió dejar sin efectos el Programa de Verificación Vehicular para el ejercicio 2020 hasta en tanto no se publique un nuevo programa.

"No sería legítimo exigir a los ciudadanos que cumplan con una obligación y la intención que nosotros tenemos es generar una nueva política pública, una política pública más ambiciosa para garantizar la mejoría en la calidad del aire y desde luego la aplicación y cumplimiento de las normas oficiales mexicanas esto nos lleva a dejar sin efectos el programa de verificación", explicó la funcionaria.

Manrique Guevara detalló que en uso de las facultades, la dependencia a su cargo decidió clausurar a los seis centros de verificación, pues incumplían con las normas mexicanas en materia de medio ambiente, aunque no dio detalle de las diversas irregularidades, pero refirió que la Profepa también verificó este tema.

Solo el 27 por ciento del parque vehicular verificó en 2019

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente informó que solo el 27 por ciento del Parque Vehicular realizaban la verificación correspondiente, por lo que con el nuevo programa que se pondrá en marcha en los siguientes meses, incluso el próximo año se buscará que los ciudadanos cumplan con esta obligación con el objetivo de mejorar la calidad de aire en Puebla.

"Es precisamente lo que nosotros estamos buscando incrementar la verificación 2019 el porcentaje que alcanzamos con todo y los estímulos fue del 27 por ciento del parque vehicular, esto significa que la política no ha sido exitosa", dijo.

Respecto a los usuarios a quienes ya se les haya vencido su verificación cero y doble cero que les permita ingresar a la Ciudad de México en donde aplica el programa Hoy no Circula, refirió que pueden acudir a cualquiera de las entidades vecinas del centro del estado en donde se realizan estas verificaciones hasta en tanto el estado cuente con un nuevo programa.

Reubicarán Centro de Monitoreo de Calidad del Aire

A pregunta expresa del mal funcionamiento de los Centros de Monitoreo de Calidad del Aire, la funcionaria estatal explicó que la estación ubicada en la zona metropolitana no está funcionando de forma correcta, por lo que se buscará su reubicación y que opere de forma correcta, pues esto permitirá medir la calidad del aire y desde el estado generar políticas pública para mejorar el medio ambiente en la entidad.

Explicó que Puebla es el estado de la República con más ladrilleras del país y se requiere de una política que ayude a la transición tecnológica de los productores ladrilleros a efecto de mejorar la calidad del aire, "es por eso que cuando hablamos de esta acción concreta es solo un punto de todo lo que me ha instruido el gobernador", puntualizó.

La dependencia de medio ambiente y la Secretaría de Planeación y Finanzas analizan el tema presupuestal con el objetivo de reubicar este centro de monitoreo y que funcione al cien por ciento.