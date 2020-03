El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, advierte a la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, acatar de manera voluntaria el acuerdo firmado para que la administración estatal asuma la seguridad en la capital. El mandatario anunció que iniciará procesos legales para intervenir en la seguridad de esta demarcación pues Constitucionalmente está facultado.

En este orden, el jefe del Poder Ejecutivo también anunció la presentación de denuncias en contra de elementos policiales por su involucramiento con la delincuencia en la capital y afirmó que la renuencia para que el estado intervenga en el control de la seguridad es por la protección del municipio con las bandas delictivas.

"La llamo a que voluntariamente acate, hoy está (Claudia Rivera Vivanco) en falta a la Constitución del Estado de Puebla y a leyes", dijo el gobernador, quien junto con el Consejero Jurídico, Ricardo Velázquez, respaldaron estas acciones del Poder Ejecutivo con lo que marca la Constitución Política del Estado, de la que emanan las leyes.

"Vamos a presentar una denuncia de todo esto que estoy diciendo y la vamos a integrar porque estoy obligado a devolver la tranquilidad, no yo no simuló, yo no hago que hago, yo actúo", sentenció el mandatario local ante la negativa y rompimiento del acuerdo por parte de Claudia Rivera Vivanco, para que a partir del pasado miércoles el Estado asumiera el control de la seguridad de la capital por medio de Carla Morales Aguilar.

El gobernador dijo que por decreto, como se ha hecho en otras demarcaciones del estado, se puede asumir la seguridad, incluso el documento lo tiene firmado en su escritorio; sin embargo, primero quiso actuar por medio del diálogo con la alcaldesa, quien ha demostrado que es su opositora.

"Si lo hay y lo tengo sobre mi escritorio para firmarlo, pero quise primero hacer un llamado para que de manera voluntaria acate esto que decidimos y que tiene fundamento constitucional y legal, no voy a permitir que con acciones de esta naturaleza se siga transitando por un proceso en la que la seguridad de los poblanos este en riesgo, estaré atento a cada momento", dijo el gobernador.

Vinculó de la policía municipal con bandas delictivas

El vínculo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a cargo de Lourdes Rosales Martínez, es claro con la delincuencia en la capital, por este motivo, la dependencia del gobierno municipal de Puebla no realiza operativos contundentes en contra de los hampones y tampoco ha realizado detenciones de peces gordos quienes operan en este municipio, uno de los más importantes en el país.

Por medio del Gobierno del Estado se ha actuado en la detección de bandas delictivas; por ejemplo, la delincuencia que opera en los mercados de la capital, que fue asumida por medio de la Fiscalía General del Estado.

Además, las detenciones de hampones dedicados a la extorsión con locatarios y comerciantes ambulantes es otro tema que asumió la Fiscalía General del Estado, asuntos que ha omitido la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, por medio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

"La policía estatal y la FGE se han ocupado de operar, de hacer los operativos en el municipio de Puebla y en la zona conurbada, ya no se hacen operativos desde hace tiempo con ellos porque todos los operativos que se hacen lo he informado, todo eso se lo he dicho a la presidenta municipal, la polícia municipal de Puebla pone a disposición sus detenidos de los jueces de paz y de su enorme mayoría, no de la FGE y muchas más cosas", dijo.

El gobernador aseguró que está firme en el combate a la delincuencia y su administración tiene un compromiso con las y los ciudadanos quienes perciben y son víctimas de la delincuencia con el amparo de la autoridad municipal.

"Los índices delictivos de los que habla la presidenta municipal de ellos, en cuanto a sus resultados son ajenos, ellos no han operado absolutamente nada en los últimos tiempos, por eso la definición de asumir de manera coordinada con la presidenta municipal la seguridad pública acá en el municipio de Puebla, yo solamente le hago el llamado para que de forma voluntaria acate el comunicado que yo le hice, que me firmo de recibido porque no voy a apartarme de esa ruta", dijo.

La presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, fue cercana a Rafael Moreno Valle y Martha Erika Alonso Hidalgo, incluso fue la única morenista quien acudió a la toma de protesta de la gobernadora fallecida quien le reconoció su apertura y asistencia al evento realizado en Los Fuertes, con quien en diversas ocasiones mantuvo reuniones. Los Moreno Valle Rosas han sido señalados de su presunto involucramiento con las bandas delincuenciales.

"Voy a ir con los procedimientos constitucionales para lograrlo, no es imposición como dice un periódico que todos los días me critica, no es imposición, nadie está imponiendo nada, estamos designando porque es una atribución", advirtió Barbosa Huerta.