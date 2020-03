De acuerdo a la Secretaría de Salud, se tienen 164 confirmados de Covid-19; 448 sospechosos y 921 negativos.En su conferencia matutina de este viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la actual situación de la pandemia por Covid-19 es aprovechada por los políticos que tienen la mirada puesta en las elecciones del próximo año.

El titular del Ejecutivo federal refirió que a unos meses de llevarse a cabo las elecciones de 2021, algunos políticos quieren aprovechar esta situación para darse a conocer de una "manera muy vulgar".

En Palacio Nacional, López Obrador expuso que las acciones que realiza su gobierno para atender el coronavirus se toman a partir de las decisiones de los expertos en la materia y no de “politiqueros”.

En ese marco, el mandatario federal destacó que su gobierno está preparado y que tiene lo necesario para aplicar el plan de acuerdo a la estrategia que realizaron desde enero.

AMLO detalló que el plan de contingencia fue hecho por cientificos y expertos y recalcó que esto no requirió de politiqueros y conductores de televisión, al exponer que el plan se debe manejar con mucha responsabilidad.

En ese panorama, AMLO platicó que el país cuenta con los espacios necesarios como centros de salud, hospitales, médicos, medicinas, además de declarar casi listo Plan DN-III y Marina.

Por otro lado, exhortó a los mexicanos a no dejarse manipular por el Covid-19, pues señaló que algunos medios de comunicación solo alarman y que en el momento que requiera transmitir un mensaje lo hará personalmente.

“Llamado a que escuchen al presidente porque yo nunca los voy a engañar. Tengo tres principios, no mentir, no engañar y no traicionar al pueblo”.

Finalmente, pidió a los mexicanos estar tranquilos y no deprimirse ante el coronavirus y las medidas como quedarse en casa.

“Lo Importante estar contentos, no deprimirnos, no ver las cosas con calma y optimismo, nada de amarguras”.

De acuerdo el reporte emitido ayer a las 19:00 horas por la Secretaría de Salud, México tiene 164 casos confirmados de Covid-19; 448 sospechosos y 921 negativos.