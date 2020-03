El servicio Xbox Live de Microsoft se ha caído de nuevo por segunda vez esta semana. Los problemas comenzaron a surgir después la tarde de este viernes, con el Detector de Caídas indicando picos agudos en los problemas de conexión reportados por los usuarios. Más tarde, Microsoft confirmó en Twitter que está "experimentando problemas" con matchmaking, Party Chat, and Looking for Groups.

We are aware that users are experiencing issues with matchmaking, Party Chat, and Looking For Groups. Our engineers are working on fixing this now. We will keep you posted here when we have updates!