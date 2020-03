Las integrantes de la Red Plural de Mujeres de Puebla demandaron al gobierno de Puebla aplicar un plan de contingencia para atender a las mujeres que se encuentran en la economía informal, y que deberán permanecer en sus casas por la cuarentena, ya que deben atender a sus hijos.

Por medio de un comunicado dieron a conocer su preocupación por las mujeres y niñas ante la contingencia del Covid-19, debido a que tienen un papel diferente durante la cuarentena,

En el comunicado se lee “las mujeres realizamos quehaceres en casa, cuidamos de hijas, hijos, personas de la tercera edad y, si se tiene la oportunidad, trabajamos de manera formal o informal”

Advierten que las mujeres que ejercen el empleo informal son más vulnerables ya que no tienen acceso a un ingreso fijo y por lo tanto quedan vulnerables a situaciones de violencia y al contagio del Covid-19.

Asimismo señalan que es muy importante saber que mujeres y niñas se encuentran más expuestas a experimentar violencia doméstica durante el periodo de cuarentena.

En el documento dirigido al Gobierno del Estado de Puebla se pide:

1.- Durante el contexto de contingencia los riesgos de violencia contra mujeres y niñas aumenta, por lo cual es necesario el diseño de un plan integral para la atención de violencias familiares, tomando en cuenta que la mayoría de las veces no todas las mujeres tendrán acceso a internet o medios electrónicos, no pueden hacer llamadas y de igual forma no podrán ser contactadas. De existir el plan integral; ¿Cuál será el protocolo a seguir por parte de las instancias involucradas? y en caso de que la contingencia se eleve a fase 2, ¿qué pasará con los refugios? ¿aceptarán más ingresos?

2.- Garantizar el acceso a los servicios y atención del sector de salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva, se debe tomar en cuenta que hay un gran número de mujeres gestantes y lactantes así como mujeres que quieren ejercer una vida sexual responsable haciendo uso de métodos anticonceptivos.

3.- Dar libre acceso a seguridad alimentaria de niñas y niños, la mayoría de las veces su acceso a alimentación es en la escuela, gracias a los programas de seguridad alimentaria.

4.- Hacer consultas directas con organizaciones de mujeres ya sea a nivel federal o estatal, debemos ser incluidas en la toma de decisiones, ya que nuestras necesidades como mujeres y trabajadoras son particulares.

5.- Crear mensajes de salud pública inclusivos, haciendo hincapié en la promoción, prevención e higiene.

6.- Impulsar mediáticamente que el trabajo y cuidado de personas mayores no debe ser absorbido por mujeres, puede ser distribuido.

7.-Las organizaciones de mujeres pueden apoyar a que los mensajes inclusivos lleguen a un gran número de mujeres.

8.-La creación de un fondo de compensación para ayudar a las mujeres trabajadoras informales, empleadas domésticas, trabajadoras sanitarias o que se encuentren en situación de migración.

9.- Promover de manera inmediata la distribución y entrega de productos de la canasta básica como apoyo. (Con las medidas de seguridad ya indicadas por el Gobierno Federal y Estatal)

10.- Establecer apoyo laboral y fiscal para mujeres que son el sostén del hogar, madres solteras, personas con alguna discapacidad , enfermedades crónicas /degenerativas y personas de la tercera edad.

Las integrantes de la Red Plural de Mujeres de Puebla demandaron una pronta respuesta para que las mujeres en situaciones limitadas y en situación de pobreza, cuenten con apoyo para generar un entorno de bienestar y tranquilidad para tolerar la contingencia.