A partir del lunes 24 de abril, habrá un decreto para que en Puebla cierren para que antros, bares, restaurantes y cines, por la alerta del Covid-19 o coronavirus, en caso que no cumplan serán sancionados.

Así lo adelantó el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, al señalar que se emitirá un nuevo decreto, incluso para que algunas áreas de gobierno ya cierren, ante los riesgos de contagio por la pandemia que ha azotado al planeta.

“Voy a emitir un decreto que contiene muchas cosas. Van a funcionar solamente las áreas sustantivas de gobierno, las no sustantivas van a dejar de funcionar”, sostuvo en entrevista posterior a la ceremonia del natalicio de Benito Juárez en el parque del mismo nombre.

Asimismo anunció que las empleadas del gobierno o burócratas como mujeres embarazadas o trabajadores con enfermedades degenerativas como diabetes, hipertensión, ya no van a trabajar.

“El gobierno no puede paralizarse, no puede decir ya nos fuimos. Vamos a tomar medidas de salud pública, en relación a negocios, antros, cines, parques”, dijo. “Hay una especie de zozobra entendida, recomendamos responsabilidad en el comportamiento, no vamos a criticar nada, es normal que esto ocurra, entregar información es lo más valioso”, sostuvo el mandatario.

Señaló que no debe haber eventos públicos, al referir que la ceremonia del natalicio de Benito Juárez, fue controlado y pequeño.

“No debe haber espectáculos, va a haber una reglamentación de protocolo de protección civil sobre coronavirus. Todo lo vamos a presentar el lunes”, aseveró el mandatario.

Asimismo el mandatario estatal señaló que está en un proceso de preparación para apoyar a trabajadores, campesinos y a empresarios ante la pandemia. “Esa es la labor del Estado, apoyar a la sociedad, vamos a ir en esa medida, no solamente a los empresarios”, señaló el gobernador al indicar que se analiza todo el escenario.

¿Los antros?

-Vamos a sacar un decreto sobre todos los antros del estado, no de la capital ni del municipio, de todo el estado, porque si contravienen las recomendaciones de reunirse muchas personas en lugares cerrados.

“Ni modo muchachos a bailar a otro lado”, dijo al explicar que los cines también se cerrarán, pero no las plazas comerciales.

Señaló que las áreas sustantivas del gobierno son las de seguridad y de salud, las que no cerrarán la próxima semana, al revelar que tendrá reunión con directores de hospitales para verificar lo que les hace falta y abastecerlos.

¿Los servicios del CIS (Centro Integral de Servicios) van a seguir?

-Parte del CIS sí, que son áreas sustantivas, lo que no, no.

¿Habrá sanciones para quienes no cumplan esas disposiciones?

-Sí, claro que sí.

“Hay que ver coordinación, tolerancia, buena fe, todos ayudarnos, la buena convivencia debe ser una regla”, dijo finalmente.

Más sobre el Covid-19

Este sábado en Puebla ya se contabilizaron 17 personas enfermas de coronavirus, además de 165 con signos de sospecha por contacto. El secretario de Salud, Jorge Humberto Uribe Téllez, informó que en el laboratorio estatal además analizan 34 muestras en espera de estudio.

Reconoció, el funcionario estatal que estas cifras aumentarán toda vez que el estado aún sigue recibiendo viajeros como parte de la Semana Santa, pero aseguró que tendrán cuidados especiales.

Más cierres

Desde la semana pasada el DIF estatal anunció cierres endistintas áreas ante la contingencia sanitaria. Por ejemplo, el módulo de atención, gestión y renovación de la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad (CRENAPED), ubicado en la 25 poniente 2302 colonia Los Ángeles, permanece cerrado al público en general, desde este viernes 20 de marzo al 17 de abril.

En este periodo, también se dejarán de expedir las constancias de discapacidad permanente en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), localizado en la calle 5 de Mayo sin número de la colonia Lomas de San Miguel.

Además, desde hoy se suspendieron las consultas en el Centro de Rehabilitación Integral Infantil (CRII), ubicado en el antiguo camino a Santa Clara Ocoyucan número 14 de la colonia Emiliano Zapata, en San Andrés Cholula, así como en el Centro de Atención Integral de Ceguera y Débiles Visuales, situado en la avenida 5 de Mayo sin número, de la colonia Lomas de San Miguel de Puebla.

En todos los casos, las actividades laborales se reanudarán el 20 de abril, de acuerdo con la indicación que emitió el Sistema Nacional DIF. “Es importante señalar que la fecha de reinicio de labores, podría modificarse en caso de que las autoridades federal y estatal determinen la ampliación de la contingencia”, señala en un comunicado.

“La suspensión temporal de los trámites y servicios antes mencionados, está apegada a las indicaciones de la Secretaría de Salud federal, a fin de evitar la propagación del Covid-19”, indica.

De esta manera, el DIF estatal aplica medidas preventivas a favor de las personas con discapacidad y de acuerdo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.