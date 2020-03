Ante las constantes peticiones por parte de los organismos deportivos por aplazar los Juegos Olímpicos Tokio 2020, el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, señaló que los juegos de verano se mantienen en las fechas establecidas pese a la pandemia de coronavirus que azota al planeta.

En entrevista para un medio alemán, el titular de la COI aseguró que se siguen analizando los escenarios ante el avance del coronavirus o COVID-19, pues señaló que suspender los Juegos Olímpicos “sería destruir el sueño olímpico de 11 mil deportistas, la solución menos justa”.

En ese marco, el presidente del COI aseguró que a diferencia de otros deportes como el fútbol, los JJ.OO. no se pueden suspender tan fácilmente.

“No se puede posponer unos Juegos Olímpicos como si se tratará de un partido de futbol de un sábado. Solo puedes actuar de manera responsable si tienes un conocimiento fiable. Es una situación excepcional y no hay soluciones ideales”.

Al paso de las semanas, diversos comités de Juegos Olímpicos como España, Estados Unidos, Noruega y Brasil han solicitado al COI que considere el aplazamiento de los deportes hasta que la situación del coronavirus mejore.

Statement from the U.S. Olympic & Paralympic Committee: pic.twitter.com/vCZYbkYtJ9