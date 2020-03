El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano, afirmó que ningún asunto de carácter político influirá en el proceso de fiscalización que se realiza a las finanzas del Ayuntamiento de Puebla, afirmó que este órgano no se entromete en las diferencias que tengan los Gobiernos del Estado y Municipal.

"Los asuntos que se vierten entre el Poder Ejecutivo y en este caso el Ayuntamiento de Puebla realmente no tienen que ver con los calendarios de fiscalización y sobre todo la forma y procedimiento aplicar, son temas independientes, forman parte de una agenda y para la comunidad es muy importante saber y conocer el estado de las finanzas del principal municipio del estado y, creo que son coincidencias porque está reunión que incluso ya la teníamos programada hace un mes y por cuestiones de la presidenta no se había podido dar", informó el auditor.

Luego de que el pasado viernes la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco acudiera a una reunión a la ASE, el auditor superior del estado señaló que se trata de reuniones para desahogar las observaciones que se tienen respecto al manejo de las finanzas del ejercicio fiscal 2019.

Romero Serrano informó que el Ayuntamiento de Puebla despeja dudas respecto al supuesto subejercicio por más de mil 300 millones de pesos, situación por la que Rivera Vivanco fue criticada, por lo que señaló que es parte de un proceso de fiscalización que incluso se expone en la Ley de Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla.

"De momento ahorita la cuenta pública de 2019, está siendo requerida, todavía no es sancionable puesto que los plazos constitucionales no han vencido nosotros estamos viendo la forma de llevar a cabo las revisiones, pero los aspectos de conclusión los tenemos en 3 o 4 meses entonces también acordamos la obtención de algunos documentos sobre todo de aquel subejercicio para que se despejen las dudas si es que existe o no existe", dijo el titular de la Auditoría Superior del Estado.

El titular de la auditoría recordó que en enero se concluyó el proceso de la auditoría preventiva que se aplicó al Ayuntamiento de Puebla, pero además de esta revisión, de acuerdo a la ley se continuará con la fiscalización ordinaria del ejercicio fiscal 2019, por lo que en un plazo de 4 meses de tendrá resultado del manejo de los recursos públicos que corresponden a la capital del estado.

"Tenemos comunicación en relación con los procedimientos iniciados el año pasado, respecto a la revisión de la cuenta pública, a través de una revisión preventiva que se cerró en enero y que continuó a través de un requerimiento de información solicitado al propio Ayuntamiento, hablamos de los tiempos y condiciones de algunas revisiones que estamos llevando a cabo y pues en cierta forma la presidenta municipal se mostró muy afable, muy dispuesta y pues es de reconocer que de los sujetos de revisión que le ordenaron un procedimiento de formalización ha sido de las que ha reaccionado con las puertas abiertas para que la Auditoría Superior las pueda llevar a cabo", dijo.

Reiteró que los temas de carácter político no caben en la ASE, como fue en el pasado, por lo que se seguirán los procedimientos estrictos que marque la Ley de Rendición de Cuentas, por lo que se encontrarse observaciones el Ayuntamiento de Puebla tendrá que solventarlas y en el caso de incumplimiento ya vienen procesos de sanción, pero no es el caso, por el momento.

Arrecian diferencias políticas

El pasado viernes, la presidenta municipal de Puebla fue citada a una reunión en la Auditoría Superior del Estado; sin embargo, el titular de esta área rechazó que tenga que ver con un asunto de carácter político, luego de que arreciaron las diferencias entre los gobiernos estatal y municipal, por el control de la seguridad en la capital.

La revisión a las finanzas de forma preventiva se establecen en la ley, pero además obedece a las denuncias constantes por el subejercicio de más de mil 300 millones de pesos, pues regidores, además de la clase política en la entidad exhibieron que la presidenta municipal no haya ejercido recursos en obras y acciones en beneficio de las y los ciudadanos y que por este motivo se perdieran estos recursos.

En este orden, la ASE además del proceso de fiscalización ordinario inició una revisión preventiva desde diciembre del año pasado que concluyó en enero; sin embargo, retomar este tema es "coincidencia" con el contexto político que se atraviesa, pues el auditor refirió que por situaciones de agenda no se concretó con anticipación una reunión con la alcaldesa.

Este domingo, por medio de un comunicado, la presidenta municipal, Claudia Rivera, anunció que por medio de una acción jurídica ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación impedirá que el gobernador, Miguel Barbosa tome el control de la seguridad en la capital.