Las pruebas para detectar el coronavirus Covid-19 son apenas 63% efectivas. Así lo reveló el regidor suplente del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Miguel Rivera, luego de contraer la enfermedad.

Hospitalizado por neumonía, el también hijo del propietario del Hospital Puebla, en su cuenta de Facebook, relató cómo fue víctima de un mal diagnóstico que lo mantiene internado.

Pero también hizo una excelente cronología del avance de su enfermedad, para mantener informada a la gente de la síntomatología y pueda acudir a tiempo a un médico.

Hasta el 21 de marzo, la Secretaría de Salud confirmó dos casos nuevos de personas contagiadas por el Covid-19 (coronavirus), por lo que hasta el momento suman 17 ciudadanos con esta enfermedad.

Asimismo había 165 casos sospechosos, a quienes se les realizarán las pruebas en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, bajo criterios de definición de riesgo.

En el informe diario sobre la pandemia en México, la Secretaría de Salud federal detalló que, hasta este 21 de marzo, son ya 251 los casos confirmados en el país.

Sigue el registro de solamente 2 muertes y la cifra de casos sospechosos subió de 606, del viernes, a 697 este sábado o 91 más que los que se tenían el viernes.

“No salgan no salgan no salgan no salgan no salgan no salgan no salgan no salgan”, advierte Miguel Rivera, “(…) extrema precauciones, échenle pinol a su ropa (mi hija lo está haciendo con la mía, ni modo) cloro al piso, limpien todo con toallas desinfectantes, gel antibacterial, desinfectar el medio ambiente la cama y almohadas con spray, lavar manos, cambiar cepillo de dientes”, recomienda.

El testimonio

Miguel Rivera, señaló que su primera prueba de Covid-19 dio negativo, pero el estudio Tac demostró lo contrario.

Esta situación o mal diagnóstico lo llevó al hospital donde se encuentra internado por neumonía a sus poco más de 30 años.

“Una prueba de covid es un 63% efectiva”, señaló el regidor suplente del Ayuntamiento sanandreseño, cargo que estuvo al frente cuando el propietario José Antonio López Malo, se fue a trabajar en el gobierno de Guillermo Pacheco Pulido.

Miguel Rivera es hijo de José Antonio, del mismo apellido, director general del Hospital Puebla, con quien viajó a Estados Unidos hace unas semanas, país donde contrajeron ambos el virus.

“Tengan mucho cuidado, saliendo de su casa camino al hospital vi mucho tráfico en las calles gente haciendo su rutina”, alertó en su red social.

“Después de dos semanas encerrado juré que iba a encontrar un panorama desierto. Tengan mucho cuidado no está fácil este tema, bien atendido seguramente saldremos adelante”, afirmó.

“Hoy fui hospitalizado hace unas horas después de que un estudio de imagen de pulmón del tomógrafo demostrara que tengo neumonía de focos múltiples”, comentó.

“A unas horas de recibir mi resultado de la prueba dónde decía que había salido negativo llamé al doctor cantando victoria y me dijo que me fuera hacer un Tac. Encontré que mis pulmones estaban muy dañados y que evidentemente el virus sigue”.

Número para alertas

En este entorno, por medio de un comunicado, la secretaría de Salud de Puebla, habilitó un número telefónico para atención de Covid-19, al señalar que el coronavirus se propaga de persona a persona.

La aclaración de dudas y orientación a la ciudadanía es de 24 horas, todos los días, señaló en el texto oficial.

De este modo se puso a disposición de la población en general el número telefónico 800 581 4444, para orientación o dudas sobre esta enfermedad. También invita a consultar el micrositio: HTTP://previenecovid19.puebla.gob.mx.

La dependencia recordó que si algún poblano o poblana estuvo en países con transmisión de COVID-19 como: China, Japón, Italia, Alemania, Francia, España, Estados Unidos u otro, o haya tenido contacto con algún enfermo de este padecimiento, se le deberá hacer un estudio epidemiológico completo, por lo que podrá llamar al número telefónico en mención.

“Los coronavirus son una familia de virus que circulan entre humanos y animales y causan enfermedades respiratorias, que van desde el resfriado común hasta la neumonía. En el caso del COVID-19 los síntomas son: fiebre, tos, estornudos, dolor de cabeza, dificultad para respirar y malestar general”, resalta.

Crónica de un contagio

Miguel Rivera, en su convalecencia, al contestar preguntas en sus redes sociales, reveló cronológicamente sus síntomas, para mantener informada a la población:

5 de marzo.- sentí la cara caliente, escurrimiento nasal, mucho estornudo tos y flema.

6 de marzo.- cuerpo cortado, toda una noche y diarrea cada hora.

7, 8, 9,10.- Me sentía perfecto!!!

7 de marzo.- regreso a México.

8 de marzo.- Fui al gym (no digo a cual por no afectarlos, les notifique al chat de box y ellos a todo el club, socios dueños trabajadores etc.) a hacer ejercicio corrí calentamiento 3km (me costó mucho trabajo) hice box 1 hora (sentí que no tenía condición, pensé que era por haber faltado 2 semanas).

9 de marzo.- empiezó mi cuarentena.

10 de marzo.- Mi familia se hace el estudio Covid- 19.

11 marzo.- Mucho cansancio y escalofríos temporalmente no le di mayor importancia.

12- de marzo.- Perfecto

20-21 de marzo.- Me hago el estudio por primera vez y salgo negativo pero Isa + 3pm.-Estudio Tac- yo salgo con inflamación en los pulmones (me diagnostican neumonía de focos múltiples) me ingresan al hospital.

Pase mala noche entré en pánico, sentí que mi garganta se inflamó.

22 de marzo.- Me dan buenas noticias toda mi familia va mejorando mi novia, hijos van bien.

Medidas

La Secretaría de Salud reitera las medidas de higiene que tienen que llevar a cabo las y los poblanos para evitar el COVID-19:

•Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón.

•Usar soluciones de alcohol gel al 70 por ciento.

•Evitar el contacto directo con personas que tienen síntomas de resfriado o gripe.

•No saludar de mano, beso o abrazo.

•Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común.

•Al estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con un pañuelo o hacerlo en el ángulo interno del brazo.

•Resguardarse en casa.

La atención a la ciudadanía del número telefónico de referencia 800 es de 24 horas.