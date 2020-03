La Secretaría de la Función Pública (SPF) exoneró definitivamente al ex delegado del Seguro Social en Puebla, y ex senador de la república, Francisco Fraile García, por lo que no se encuentra impedido para poder aspirar a algún cargo público, ya sea de elección o administrativo, luego de las denuncias que interpusieran en su contra Patricia Leal Islas, y Blanca Jiménez Castillo.

De acuerdo a documentos de la propia secretaría, además de la Procuraduría General de la República, y la Fiscalía General del Estado (FGE), ninguna de las denuncias que se presentaron durante el gobierno del ex gobernador Rafael Moreno Valle en su contra procedieron, y se determinó que no procede acción penal, o sanción administrativa en su contra.

El oficio DG/DGAVP/311/320/2016 de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la SPF, rechazó la denuncia que interpuso la ex contralora del estado Patricia Leal Islas, y la ex diputada federal Blanca Jiménez Castillo.

El documento de la secretaria consideró que no hubo incongruencia en el patrimonio que dio a conocer en su declaración el panista.

El documento fue archivado y cerrado definitivamente el caso ante la función pública, conforme al documento.

En tanto la denuncia que presentó ante la Procuraduría General de la República, la entonces diputada federal Blanca Jiménez Castillo por los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio indebido del servicio público también fue desechada.

La investigación se realizó conforme a la Averiguación Previa 239b/14/VIII, en la que incluso la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social compareció ante la PGR para informar que no se estaba llevando a cabo ninguna investigación en contra del ex delegado en Puebla.

En la denuncia que presentó la diputada con base en notas periodísticas señaló a un “informante anónimo” que había estado muy cerca del funcionario como quien proporcionaba la información de las presuntas irregularidades en la delegación del Seguro Social.

Asimismo la legisladora entregó un paquete de notas periodísticas a la agencia investigadora, donde señalaban únicamente “fuentes consultadas”, y hacían la interpretación del monto de los bienes del ex funcionario, además ex legislador local y federal.

La Procuraduría determinó el “no ejercicio de la acción penal en su contra".

Otra denuncia que se presentó por parte de los funcionarios morenovallistas fue por la mala construcción del Hospital La Margarita, sin embargo la obra fue entregada en abril de 2009 antes de que Francisco Fraile fuera delegado del Seguro Social.

Otros perseguidos

Además de Francisco Fraile García, en la persecución política hubo presidentes municipales detenidos como Eliseo Sayas Jaen quien estuvo preso más de un año y salió absuelto del delito de encubrimiento.

Tras haber sido encarcelado como presunto responsable del delito de encubrimiento, el 21 de marzo de 2013, fue liberado de manera absoluta al no encontrar ninguna responsabilidad penal el presidente municipal de Acatcingo Eliseo Zayas Jaen acusado de presuntos actos de encubrimiento luego de que un policía municipal diera muerte el 6 de febrero a un vecino de la región, el hecho ya fue notificado al Congreso del Estado para que se de cumplimiento a la restitución en el cargo.

Fue el 19 de marzo de 2012 cuando elementos de la Policía Judicial efectuaron la orden de aprehensión siendo aún alcalde, y de su liberación no se dieron a conocer detalles una vez que Zayas Jaen se dice solicitó discreción al salir de prisión.

El alcalde nunca fue destituido por el Congreso del Estado solo de designó a un interino luego de la aprehensión del munícipe y de acuerdo a la lógica jurídica al gozar de sus derechos políticos y civiles debe ser restituido en el cargo por el órgano legislativo.

El 16 de marzo de 2012 Intolerancia Diario fue el último medio al que concedió la última entrevista previa a su detención, ahí el presidente municipal de Acatzingo, Eliseo Zayas Jaen, rechazó ser un prófugo de la justicia o que fuera buscado por las autoridades por los hechos de la madrugada del 6 de febrero de 2012.

Además, indicó que volvería a ocupar el cargo porque no existían elementos para destituirlo.