Ury Iván Castruita de la Rosa, recién egresado de la Licenciatura en Teatro de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), asistió a la 40° Muestra Nacional de Teatro realizada en Colima del 21 de noviembre al 30 de noviembre de 2019, como parte de la convocatoria "Jóvenes a la Muestra".

La convocatoria "Jóvenes a la Muestra” consiste en becar a un promedio de tres personas por estado, en este caso, Ury Iván Castruita de la Rosa fue uno de los seleccionados para representar a Puebla. “Mi participación en la Muestra Nacional de Teatro viene a partir de "Jóvenes a la Muestra”, un programa realizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la Coordinación Nacional de Teatro y de acuerdo a la sede donde allá ocurrido, en este caso le tocó a la Secretaría de Cultura de Colima” dijo en entrevista Ury Iván Castruita.

Este espacio convoca a jóvenes de 21 a 33 años de edad para poder asistir como becarios a las distintas actividades que ya están programadas dentro de la muestra.

“Entre las actividades que me tocó como becario fue asistir en un rango de 80% de todas las obras presentadas, que fueron más de 30. Nos dieron la oportunidad de escoger talleres, yo participé en un taller que se llamó “telares en común” que hizo una aproximación al teatro participativo en el que encontramos diferentes formas para que el público deje su compromiso como testigo de una obra y forme parte de un vínculo teatral, es decir, que no solamente sea un espectador más y que forme parte del espectáculo”, explicó.

Declarada como una postulación en la cual se puede beneficiar una sola vez en su vida, Ury compartió que el proceso de selección es arduo y constó de enviar identificación, algún registro de acuerdo a todos los quehaceres teatrales que ha tenido el postulante, no sólo universitarios también laborales, logrando constatar de un mínimo de tres años de experiencia, respaldados por pruebas como programas de mano, fotografías y videos.

“Es una experiencia muy gratificante y magnánima, te topas con muchísima gente del gremio teatral a nivel nacional, todos con un mismo compromiso, es muy enriquecedor ver todas las teatralidades del país y como se consume y hace teatro. Yo aprecio mucho que se me haya ofertado esta oportunidad ya que me brindó gente increíble no solamente en calidad humana sino en compromiso con el quehacer teatral, no por nada es uno de los eventos culturales más importantes del país” comentó.

Finalmente, el recién egresado en Teatro, quien actualmente se encuentra en búsqueda de una carrera en la Ciudad de México, comentó que participar en este tipo de encuentros es muy oportuno, incluso en calidad de estudiante, para así, poder regresar a las aulas y compartir experiencias con los demás colegas que apenas empiezan la licenciatura.

“Es una oportunidad para acercarse más al teatro en México y sobre todo para tener una visión similar con compañeros que estudian en otros estados. Lo más bonito es que llega un punto en el que te abre más los ojos y te encamina a esta red teatral que hay en la muestra” dijo.