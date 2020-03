El Instituto Electoral del Estado (IEE) tiene pendiente la designación de cuatro directores de área; sin embargo, el acuerdo será sometido al pleno al término de la contingencia sanitaria producto del Covid-19.

En entrevista, el consejero José Luis Martínez López, informó que las áreas son las de Comunicación Social, Formación y Desarrollo, Dirección Jurídica y Organización Electoral, por lo que el acuerdo debe ser aprobado como una de las primeras acciones al término de la contingencia, ya que este año arranca el proceso electoral 2020-2021.

Por el momento, el consejero electoral informó que el Consejo General del IEE sigue las recomendaciones marcadas por las autoridades del Poder Ejecutivo para que solo las áreas indispensables acudan a laborar.

Además, informó que desde hace un par de semanas se llevaron a cabo acciones de sanitización en las oficinas del órgano electoral, en tanto que el personal está siendo revisado con el objetivo de evitar que ingresen con algún síntoma de enfermedad y esto ponga en riesgo tanto su salud como la de los demás.

"A razón de esta circunstancia del Coronavirus que afecta a todo el mundo, el IEE a través de la Junta Ejecutiva ha tomado diversas acciones para proteger a los trabajadores del instituto y se han tomado una serie de medidas, no todos los compañeros están asistiendo a laborar y las personas embarazadas, adultos mayores están trabajando desde sus casas, las áreas están trabajando por turnos y las no esenciales no están asistiendo", dijo.

Finalmente, el consejero electoral informó que el órgano electoral ha tenido diversos cambios y reestructura en sus áreas, con ello también se fortalecerá el trabajo con el objetivo de que al arranque del proceso electoral se encuentre todo listo, pues recordó que el siguiente año los ciudadanos elegirán a diputados locales y presidentes municipales.