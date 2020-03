Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) publicara un vídeo en el que le decía a los mexicanos que continuaran saliendo a las calles para asistir a fondas y restaurantes pese al aumento de casos por coronavirus, el defensor central de los Rayados de Monterrey habló para un medio argentino y criticó las medidas implementadas por el mandatario federal.

Al platicar con CieloSports, el jugador del actual monarca de la Liga MX lamentó las declaraciones del tabasqueño al acusarlo de 'inconsciente' por la situación que atraviesa México y el mundo con el Covid-19.

“Es un inconsciente total. O todo el mundo está equivocado o el equivocado es él. Acá los futbolistas estamos haciendo cuarentena total como en argentina y en todo el mundo”.

El argentino señaló que en México no han tomado las medidas o la conciencia que tiene este problema de salud, pues desde su percepción, otras partes del mundo tomaron decisiones más rígidas, mientras que en el país se nota el tema 'a la ligera'.

“Estamos tomando conciencia, cosa que no hace el presidente de México. Es raro. Yo de política no tengo ni idea, pero por las medidas que se ven en el mundo entero, el mensaje es diferente al resto. No sé si tener miedo o lástima”.

🔴 AHORA 🎙️ Al aire desde #México @NicoGabSanchez , jugador de @Rayados



"O está todo el mundo equivocado o el equivocado es el presidente. Los jugadores estamos haciendo cuarentena total, estoy con mi familia en casa hace una semana" pic.twitter.com/LCAFn1fRQr — Cielosports (@cielosports) March 24, 2020

Finalmente, aseguró que la sociedad y los futbolistas han tomado sus propias medidas ante la falta de claridad por parte de las autoridades.

Este lunes, México entró a la Fase II del Coronavirus, por lo que el Gobierno Federal implementó medidas más estrictas como el reducir sustancialmente las actividades públicas y comerciales a lo mínimo y de este modo, evitar más contagios.