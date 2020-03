“Sí a los paisanos que estamos aquí nos da gripe, allá en México les va a dar pulmonía”, dijo preocupado Isidro Lucero, poblano migrante en Los Ángeles, California.

Sin empleo y con mucho menos dólares se quedan poco a poco miles de paisanos poblanos en Estados Unidos, ante la alerta de coronavirus o covid-19, que mantiene una estricta cuarentena.

Así es el caso de Isidro Lucero en Los Ángeles California y Juan García en Rodhe Island, quienes han tenido que disminuir sus negocios, ante las órdenes de las autoridades estadounidenses.

En sendas entrevistas telefónicas para Intolerancia Diario, ambos migrantes poblanos, relatan la zozobra que se vive en el vecino país del norte, al coincidir que la disminución de remesas de miles a sus familias, afectará gravemente a México.

Estados Unidos es el tercer país en número de casos registrados, detrás de China e Italia.

La tasa de mortalidad sobre los casos reportados es ahora del 1.2 por ciento, aunque se cree que el número de infectados es ampliamente mayor, lo que disminuiría la tasa.

Ambos connacionales poblanos, coincidieron en afirmar que hasta el momento no tienen conocimiento que un poblano o mexicano haya enfermado, sin embargo están acatando las medidas

Cierre total

Isidro Lucero, dedicado a los banquetes en la zona de Los Ángeles, California, ha tenido que cerrar su negocio ante la alerta por el Covid-19 y la orden de las autoridades.

El estado de California reporta mil 931 personas contagiadas hasta este miércoles 25 de marzo.

El condado de Los Ángeles informó la muerte de un niño, significando el primer deceso de una persona menor de 18 años por Covid-19 en los Estados Unidos.

En California, considerada la quinta economía mundial, 40 millones de habitantes están en cuarentena desde el viernes 20 de marzo.

“Estamos en una crisis muy, muy, muy cañona, ya tenemos toque de queda, no podemos salir en la noche, todos estamos encerrados, es una cosa increíble”, comentó Isidro Lucero.

-¿Cómo está afectando en su trabajo?

-Eso es lo más terrible, por ejemplo en mi negocio nos dedicamos a hacer banquetes en reuniones grandes, fuimos los primeros que nos amarraron las manos porque no puede haber reuniones, nada de nada.

“Todo está cerrado, dijo anoche el alcalde de aquí (Eric Garcetti), que ya se va a multar a quien se encuentre en la calle sin ninguna justificación, como ir por comida o estar enfermo”, explicó.

“Con los pequeños negocios no sé cómo nos vaya a ir, afuera está muy triste, la gente no está trabajando, está encerrada, el gobierno ya dijo que nos va a ayudar, depende de los gastos”.

Indicó el poblano, que es probable que el gobierno de California gestione por ejemplo la condonación de rentas de viviendas para los que no puedan pagarla.

“Estamos en una cuestión muy crítica, nos sabemos que vaya a ocurrir adelante, luego de que ya se declaró a Estados Unidos como el nuevo epicentro de la enfermedad”, dijo.

“Aquí es el segundo estado con más poblanos en EU, de este lado está la gente de la región del norte como Tehuacán”, dijo.

-¿Cómo cuánto dinero está perdiendo diario?

-¡Ay Dios! Los restaurantes que están cerrando son pérdidas diarias, mi negocio es diferente por los banquetes. Ahorita no tengo nada.

“No tenemos casos de mexicanos o poblanos conocidos hasta ahorita, pero sí ya hay de cercanos de aquí, estadounidenses, hay en el norte varios casos aquí en Los Ángeles”, dijo.

-¿Cómo va a afectar las remesas?

-Cuando se disparó el dólar, empezaron a mandar el dinerito para ayudar a las familias, pero ahora, se lo digo yo que estoy viviendo esto, va para largo y las remesas van a subir demasiado y nuestras familias.

“Si a los paisanos que estamos aquí nos da gripe, allá les dará pulmonía, primero queremos sacar lo de los pagos del celular, del agua, de la luz, el pago de casa y los seguros, porque aquí hay todo con seguro, sino te alcanza, cómo vas a mandar, nosotros ya estamos sufriendo los estragos”, dijo.

“Si se tarda un poquito más, la gente no va a mandar, la gente va a querer sobrevivir”, dijo preocupado.

Tacos detenidos

Juan García, propietario de la tienda de abarrotes y taquería Puebla, ubicada en Rhode Island, ha tenido que disminuir los tiempos de trabajo para sus más de diez empleados, todos mexicanos.

La Gobernadora de Rhode Island, Gina Raimondo, anunció que existen 124 casos de covid-19, por lo que señaló medidas para proporcionar cuidado infantil a los padres en medio de la crisis.

Comentó Juan García dueño de la taquería y tienda de abarrotes, en entrevista telefónica que está trabajado al 30%, gracias a que se les está permitiendo el servicio a domicilio.

“Aquí estamos igual que en todo el mundo, pertenecemos al grupo del pequeño comercio, estamos trabajando menos con muchas limitantes”, expresó.

“La gente, los paisanos somos quienes siempre sufrimos, pero ahora estamos sufriendo todos, uno recoge el comentario de la gente aquí en el negocio.

“Todo va mermando, ya no habrá remesas y apoyo a nuestra gente en Puebla o México que depende de nosotros, está igual dónde sea, tengo familiares en Texas, en Chicago y Los Ángeles y dónde quiera están sufriendo de la misma forma”, añadió.

-¿Están despidiendo gente o a los paisanos?

-Toda la región no importa dónde vayamos, hay gente latina, hay gente nuestra, entonces la afectación no es para un sector, es para todos.

“Estamos al pendiente, tomando las medidas que dicen, ayer giraron el último boletín no nos permiten tener más de diez personas en el negocio”, dijo. “Estamos trabajado al 30% muy lentos”.

-¿Tuvo que disminuir personal?

-No he llegado a ese punto, tomé otras medidas, estamos reduciendo el tiempo de trabajo o turnando, no quiero descansar a gente (…) en la comida caliente solo tenemos autorización para levar, la tienda si da servicio.